Владимир Путин отреагировал на закрытие пророссийских телеканалов в Украине, которые связывают с его кумом Виктором Медведчуком. Он возмущен тем, что "3 ведущих телеканала прихлопнули, и все молчат".

Главный редактор журнала и сайта "Новое Время" Виталий Сыч сказал, что Владимир Путин – известный лжец. По его словам, называть ZIK, "112 Украина" и NewsOne ведущими – абсурдно.

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"Во-первых, новостные телеканалы не входят даже в пятерку лучших в Украине. Во-вторых, представьте себе зеркальную ситуацию, сколько бы проработал в Москве канал, который финансируется Украиной, и придерживается откровенно проукраинской позиции? А я скажу – минут 40, и то если бы соблюдал все стандарты. Конечно, Путин не лукавит, а просто врет", – сказал Сыч.

Каналы финансировались Россией

По его словам, эти телеканалы не только не придерживались стандартов, они "играли в одни ворота". Кроме этого, они финансировались из России.

"Это, кстати, на мой взгляд, недоработка команды Зеленского и его партнеров в отношении доказательств о финансировании из России. Мне рассказали некоторые политики, что на самом деле у Службы внутренней разведки есть задокументированные данные, что транши шли из российского банка ВТБ. Мне кажется, что это надо показывать и называть. Тогда совершенно очевидным станет картина, что если телеканалы финансируются из страны-агрессора, то здесь не стоит вопрос о свободе слова", – добавил он.

Закрытие медведчуковских каналов: что известно

После того как в отношении депутата ОПЗЖ Тараса Козака ввели санкции, его пророссийские каналы "112 Украина", NewsOne и ZIK прекратили свое вещание в Украине.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. По его словам, эти каналы нельзя называть украинскими, ведь они финансируются из временно оккупированной территории и государства-агрессора.

В СНБО заявили, что телеканалы занимались информационным терроризмом.

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