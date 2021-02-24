Широко разрекламированный так называемый "онлайн-кинотеатр Sweet.tv", по свидетельству части пользователей, занимается откровенным вымогательством денег украинцев.

Мир все глубже погружается в Сеть. И пандемия коронавируса стимулирует этот процесс. В последнее время все большую популярность приобретают ОТТ-сервисы - платформы для просмотра видео через высокоскоростное интернет-соединение: пользователь имеет собственный аккаунт, сам выбирает контент, время и устройство для просмотра. Удобно!

По данным WSJ, сегодня ОТТ-сервисами уже пользуются почти 650 миллионов зрителей! Наибольшая аудитория в Netflix - в конце прошлого года количество его подписчиков превысило 200 миллионов.

Украина традиционно несколько отстает от глобальных трендов. Но и у нас уже функционируют 11 OTT-платформ: Megogo, Divan.tv, OLL.tv, Omega.tv, Lanet.tv, Volia Smart TV, YouTV, Sweet.tv, Prosto.tv, Trinity.tv и Hmara.tv . Плюс доступны международные сервисы - Netflix, Apple TV+ и YouTube Premium.

Украинцы сейчас активно осваивают новые технологии, и количество пользователей OTT-платформ стремительно растет. Идея "смотреть любимый сериал в удобное время на удобном устройстве" нравится многим. А вот о работе самых платформ отзывы разные - от восторга до уничтожающей критики.

Показательный рейтинг

Сайт 24 канала, чтобы разобраться - кто чего стоит на рынке ОТТ-сервисов, проанализировал комментарии их пользователей на Первом независимом сайте отзывов Украины.

В общем претензии ко всем отечественным платформам похожи: нестабильное качество картинки, медленная загрузка, "зависание" во время перемотки и просмотра повторов, неудобный архив, несоответствие между анонсированными в пакете ТВ-каналами и имеющимися на ресурсе... Проблемы типичные для ОТТ-платформ, так сказать - рабочие и вполне решаемые, с ними сталкивались в свое время и зарубежные "первопроходцы".

Однако один из украинских ОТТ-сервисов стоит стороне от конкурентов - речь о Sweet.tv, который еще величает себя "национальным онлайн-кинотеатром". Пользователи критикуют его не только из-за упомянутых технических вопросов, но и в большей степени - из-за финансовых. И именно поэтому Sweet.tv имеет самый низкий рейтинг среди ОТТ-платформ на Первом независимом сайте отзывов Украины (по состоянию на 24 февраля 2021):

Список опубликуем со ссылками на страницы сервисов, чтобы каждый мог убедиться в правдивости указанных цифр. Там же можно увидеть и комментарии пользователей. Их там сейчас почти пол тысячи, и большинство - отрицательные.

Пользуешься или нет, а деньги снимают

Итак, какие именно финансовые претензии высказываются в адрес Sweet.tv?

Оказывается, платформа самостоятельно снимает деньги с банковских счетов клиентов - иногда досрочно, когда они еще только начинают пользоваться пробной версией, а иногда даже после того, как клиент ... перестал пользоваться услугами!

Схема работает так: клиент при подключении и оплате пакета обязательно указывает на сервисе номер своей банковской карты. Сервис сам снимает деньги с нее и продолжает это делать даже после окончания действия пакета. И даже если этот пакет был по акционной стоимости 1 гривна - в дальнейшем с клиента будет сниматься минимальные 99 гривен ежемесячно!

Екатерина: "Я еще хуже не встречала. Включила пробную версию на 10 дней, но через 2 дня они решили сами снять средства без моего согласия (200 гривен)... Когда я начала выяснять, в чем дело, что я не подключала, чтобы прослушали мой разговор, они "никто ничего не знает" и деньги мне никто не собирается вернуть. Отношение просто никакое, при разговоре бросают трубку, писала заявление, на которое до сих пор жду ответа... "

Lyubov: "Я перед Новым годом подключила sweet.tv на 2 недели, оплатила услугу, которой пользовалась дней 5-6. Ввела данные своей карты и оплатила. На этом сайте сохранились данные карты, с которой без моего согласия и без подтверждения "Приватбанка" снимались по 99 гривен 2 месяца. Вернуть деньги за услугу, которую я не заказывала нереально - ни "Приватбанк", ни этот сайт деньги не возвращают... "

Оксана: "Снимают средства с карты без согласия клиента. Сняли 99 гривен. Пришла смс о том, что с карточки сняты средства, согласия на снятие я не давала..."

Коварное соглашение

Журналисты сайта 24 канала решили подписаться на пакет Sweet.tv, чтобы разобраться, действительно ли платформа может самовольно снимать деньги. Оказалось - так и есть! Дело в том, что клиент, приобретя пакет (даже пробный или акционный), не только оставляет на сервисе свои банковские реквизиты, но и принимает пользовательское соглашение.

Вот как об этом сообщается в процессе подписки (на скриншоте ниже указано красной стрелкой):

"Осуществляя оплату вы принимаете пользовательское соглашение www.sweet.tv/dogovor. Подписка предусматривает автоматическое продление по регулярной стоимости 99.00 грн. Вы всегда можете отказаться от сервиса и отменить Автооплату в личном кабинете на сайте www.sweet.tv".

Сразу надо отметить: появляется эта надпись только раз - в дальнейшем сервис уже не предупреждает и не напоминает об автоматической оплате. При этом не каждый подписчик вообще обратит внимание на примечание внизу окна. Еще меньше людей пойдут по ссылке и прочитают "Договор о предоставлении услуг", где в огромном по объему документе действительно есть пункт 6.1, где написано об автоматическом продлении платежей.

Многие украинцы, к сожалению, узнают о существовании договора, который регулирует права и обязанности сторон, только когда возникают проблемы вроде описанных выше. И большинство из тех, кто знает о существовании документа, просто не читают его. Аргументы могут быть разные, в данном случае, скажем, "что там читать, когда оплата всего 1 гривна"... Это наша беда, которой пользуются разного рода аферисты или дельцы, когда прописывают в договорах (часто сбивчиво, завуалировано, в примечаниях, приложениях и т.п.) откровенно мошеннические или формально законные, но коварные схемы, позволяющие наживаться на украинцах.

Пример такого подвоха - автоматическая оплата Sweet.tv. Юридически - здесь "комар носа не подточит". Более того - подобный метод оплаты практикуется на многих сервисах, где есть регулярные платежи (банковские услуги, мобильная связь, обучение и т.д.). Но существуют важные условия - клиент должен сознательно согласиться на автоматическую оплату, и его должны информировать о взыскании денег. При желании решить эти условия просто. Показательный пример - как это делает уже упомянутый мировой лидер среди ОТТ-сервисов - Netflix. Компания за несколько недель до срока, когда должна быть продлена подписка, присылает клиенту письмо-напоминание, в котором сообщает дату и сумму автоматической оплаты, а также информацию, что при желании можно изменить тариф или вообще отказаться от услуги, перейдя по указанной в письме ссылке .

Почему Sweet.tv не делает такую ​​рассылку? Почему недостаточно информирует клиентов еще во время первой подписки, когда они оставляют на сервисе банковские реквизиты? Ответ на эти вопросы для всех, пожалуй, очевиден - заработок любой ценой. Или у вас есть другие варианты ?!

По этой же причине на сервисе нет удобного объяснения, как отменить автоматическую оплату. А сам процесс отмены достаточно сложный для рядового пользователя... Что ж, сайт 24 канала поможет всем, кто давно не может расстаться с навязчивым сервисом.

Шаг 1. Надо зайти в ваш персональный кабинет на Sweet.tv - https://sweet.tv/cabinet и снять галочку "Включено" в блоке "Автоматическое продление тарифов" (смотрите на скриншоте внизу).

Шаг 2. По показаниям пользователей, даже после этого автоматическая оплата иногда продолжает работать. Поэтому для гарантии в персональном кабинете зайдите в раздел "Оплата" и удалите свою банковскую карточку (смотрите на скриншоте внизу).

Таким образом, вы навсегда распрощаетесь со Sweet.tv, сохраните свои деньги и нервы.

На будущее же рекомендуем вам тщательнее относиться к выбору сервисов и обязательно подробно изучать договор о предоставлении услуг. Только так вы сможете уберечь себя от мошенников и вымогателей!