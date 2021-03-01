Давид Арахамія пітдвердив, що Олександр Дубінський потрапив у ДТП у понеділок, 1 березня. Постраждалих внаслідок аварії, на щастя, немає.

Глава фракції "Слуга народу" Арахамія телефонував Дубінському.

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Сьогодні він (Дубінський – 24 канал) потрапив у ДТП. Я сьогодні йому дзвонив, питав, чи потрібна йому якась допомога, він сказав, що все нормально, почувається добре, постраждалих немає,

– заявив Арахамія.

Він розповів, що Дубінський добирається до Києва "своїм ходом".

Дубінський потрапив у ДТП

Дубінський потрапив у ДТП 1 березня на трасі Київ – ЧОП у Львівській області поблизу міста Стрий.

За фактом ДТП поліція відкрила справу.

За даними ЗМІ, Дубінський перебував за кермом Toyota. Нардеп не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.

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