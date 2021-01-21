Украине необходимо иметь собственную стратегию и "играть в свою игру". Иначе страна рискует стать предметом торга между США и Россией.

Если Украина даст понять, что у нас нет ни видения, ни стратегии, ни политической воли реализовать запланированное, есть шанс, что "нами будут играть". Об этом заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает "Радио Свобода".

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Наш шанс, лучшая помощь и самое лучшее союзническое взаимодействие с Байденом (президентом США Джо Байденом – 24 канал) – это перезагрузить эту страну,

– заявил Климкин.

Что еще сказал Климкин

Эта перезагрузка должна произойти в разных сферах. В частности, говорится о том, как работают в стране демократия и верховенство права.

Украина должна стать страной, которую будут ценить не за геополитическое расположение, а за ее нацию и людей.

Очень важно, чтобы между президентом Владимиром Зеленским и Байденом были доверительные отношения.

Новая администрация США также должна строить отношения с украинским обществом. Это приоритет и шанс для Украины.

Климкин подытожил, что "эта администрация 100 процентов будет строить отношения со всем обществом: гражданское общество, бизнес, это будет таки широкий подход, и поэтому это будет действительно сотрудничество с Украиной и украинцами, и этот шанс нельзя упустить".

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