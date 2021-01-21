"Играть в свою игру": как Украине не стать предметом торга между США и Россией
Украине необходимо иметь собственную стратегию и "играть в свою игру". Иначе страна рискует стать предметом торга между США и Россией.
Если Украина даст понять, что у нас нет ни видения, ни стратегии, ни политической воли реализовать запланированное, есть шанс, что "нами будут играть". Об этом заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает "Радио Свобода".
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Наш шанс, лучшая помощь и самое лучшее союзническое взаимодействие с Байденом (президентом США Джо Байденом – 24 канал) – это перезагрузить эту страну,
– заявил Климкин.
Что еще сказал Климкин
- Эта перезагрузка должна произойти в разных сферах. В частности, говорится о том, как работают в стране демократия и верховенство права.
- Украина должна стать страной, которую будут ценить не за геополитическое расположение, а за ее нацию и людей.
- Очень важно, чтобы между президентом Владимиром Зеленским и Байденом были доверительные отношения.
- Новая администрация США также должна строить отношения с украинским обществом. Это приоритет и шанс для Украины.
- Климкин подытожил, что "эта администрация 100 процентов будет строить отношения со всем обществом: гражданское общество, бизнес, это будет таки широкий подход, и поэтому это будет действительно сотрудничество с Украиной и украинцами, и этот шанс нельзя упустить".
Байден и Украина: что известно
- Эксперты прогнозируют, что Байден будет относиться к Украине дружелюбно, но строго.
- В частности, приоритетом для президента США станет борьба с коррупцией в Украине.
- В то же время США продолжат оказывать военную поддержку.
- Кроме того, Байден будет делать акцент на усилении санкций против страны-агрессора России.
- Начнется диалог Байдена и Зеленского с телефонного разговора. По прогнозам украинской стороны, он состоится уже в ближайшее время.
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