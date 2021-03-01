Давид Арахамия подтвердил, что Александр Дубинский попал в ДТП в понедельник, 1 марта. Пострадавших в результате аварии, к счастью, нет.

Глава фракции "Слуга народа" Арахамия звонил Дубинскому.

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Сегодня он (Дубинский – 24 канал) попал в ДТП. Я сегодня ему звонил, спрашивал, нужна ли ему какая-то помощь, он сказал, что все нормально, чувствует себя хорошо, пострадавших нет,

- заявил Арахамия.

Он рассказал, что Дубинский добирается до Киева "своим ходом".

Дубинский попал в ДТП

Дубинский попал в ДТП 1 марта на трассе Киев – ЧОП во Львовской области вблизи города Стрый.

По факту ДТП полиция открыла дело.

По данным СМИ, Дубинский находился за рулем Toyota. Нардеп не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

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