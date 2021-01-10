Пророссийские боевики за минувшие сутки, 9 января, 3 раза открывали огонь вблизи украинских позиций на Донбассе. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

О нарушении режима тишины со стороны оккупантов украинская сторона уже сообщила представителям ОБСЕ. Об этом говорится в сводке ООС. Ранее Враг обстрелял бригаду ремонтников на Донбассе: прокуратура начала расследование Где стреляли оккупанты Враг открывал огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых и подствольных гранатометов на Приазовье, недалеко от Водяного.

Также они дважды вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов недалеко от Луганского. Среди наших воинов боевых потерь нет. С начала текущих суток, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Сейчас ситуация в районе проведения ООС контролируется украинским воинами.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала