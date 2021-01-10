Били из пулеметов и гранатометов: оккупанты на Донбассе в очередной раз нарушили тишину
Пророссийские боевики за минувшие сутки, 9 января, 3 раза открывали огонь вблизи украинских позиций на Донбассе. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
О нарушении режима тишины со стороны оккупантов украинская сторона уже сообщила представителям ОБСЕ. Об этом говорится в сводке ООС.
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Где стреляли оккупанты
- Враг открывал огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых и подствольных гранатометов на Приазовье, недалеко от Водяного.
- Также они дважды вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов недалеко от Луганского.
Среди наших воинов боевых потерь нет.
С начала текущих суток, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Сейчас ситуация в районе проведения ООС контролируется украинским воинами.
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