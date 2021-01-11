В течение 10 января боевики на Донбассе 2 раза нарушили режим тишины. Украинские защитники сообщили о нарушении представителям ОБСЕ. К счастью, в результате обстрелов никто не пострадал.

Нарушение режима прекращения огня войсками оккупанта зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Об этом сообщили в фейсбуке штаба ООС. Читайте также Украинские военные привезли воду в Торецк, где прорвало водопровод: подробности Где с оружия бил враг Боевики стреляли из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Авдеевки.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Об обстрелах, совершенных российскими наемниками, Украина сообщила представителям ОБСЕ. На атаки боевиков украинские защитники предоставили адекватный ответ. К счастью, потерь среди бойцов ВСУ нет. Ситуация на фронте 11 января С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не фиксируют. Напомним, с июля 2020 года на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские наемники постоянно его нарушают.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала