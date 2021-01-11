Боевики обстреляли Авдеевку и Водяное: украинские бойцы дали достойный отпор
В течение 10 января боевики на Донбассе 2 раза нарушили режим тишины. Украинские защитники сообщили о нарушении представителям ОБСЕ. К счастью, в результате обстрелов никто не пострадал.
Нарушение режима прекращения огня войсками оккупанта зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Об этом сообщили в фейсбуке штаба ООС.
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Где с оружия бил враг
- Боевики стреляли из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Авдеевки.
- Вблизи Водяного, что на Приазовье, вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета.
Об обстрелах, совершенных российскими наемниками, Украина сообщила представителям ОБСЕ.
На атаки боевиков украинские защитники предоставили адекватный ответ. К счастью, потерь среди бойцов ВСУ нет.
Ситуация на фронте 11 января
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не фиксируют.
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