Войска оккупанта обстреляли из гранатометов Широкино: детали
В течение 17 января боевики на Донбассе 2 раза нарушили перемирие, обстреляв Широкино. К счастью, боевых потерь среди украинских защитников нет.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" 17 января зафиксировали 2 два нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщили в фейсбуке операции Объединенных сил.
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Где и из какого оружия стрелял враг
Неподалеку населенного пункта Широкино российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. О фактах нарушения режима прекращения огня сразу сообщили представителям ОБСЕ.
К счастью, обошлось без боевых потерь со стороны украинских военных.
В районе ответственности группировки "Север" была тишина.
Какова ситуация на фронте 18 января
Вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировали. Ситуацию на Донбассе украинские воины и в дальнейшем контролируют.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
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