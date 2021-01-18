В течение 17 января боевики на Донбассе 2 раза нарушили перемирие, обстреляв Широкино. К счастью, боевых потерь среди украинских защитников нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" 17 января зафиксировали 2 два нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщили в фейсбуке операции Объединенных сил.

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Где и из какого оружия стрелял враг

Неподалеку населенного пункта Широкино российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. О фактах нарушения режима прекращения огня сразу сообщили представителям ОБСЕ.

К счастью, обошлось без боевых потерь со стороны украинских военных.

В районе ответственности группировки "Север" была тишина.

Какова ситуация на фронте 18 января

Вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировали. Ситуацию на Донбассе украинские воины и в дальнейшем контролируют.

Важно! С июля 2020 года на Донбассе действует полное и всеобъемлющее перемирие. И если украинская сторона его соблюдает, то российские наемники систематически нарушают.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала