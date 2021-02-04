На свободу не выйдет: поджигателю "Эпицентра" избрали меру пресечения
Поджигателю "Эпицентра" суд в четверг, 4 февраля, избрал меру пресечения в виде 60 суток под стражей. Возможности внести залог и выйти на свободу нет.
Источник: Министерство внутренних дел Украины
Меру пресечения избрал Первомайский районный суд.
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Детали
- Подозреваемый пробудет под стражей как минимум 60 суток.
- Правоохранители тем временем продолжают досудебное расследование и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Поджог "Эпицентра": что известно
- 2 февраля 37-летний мужчина поджег "Эпицентр" в Первомайске на улице Федора Достоевского. Пламя быстро распространялось по территории здания. К счастью, работников торгового центра и посетителей удалось эвакуировать.
- Впоследствии правоохранители установили, что поджог совершил 37-летний мужчина. Он пришел в "Эпицентр" с ножом и топором. Подозреваемый напал на охранника и разлил воспламеняющуюся жидкость на ковровое покрытие и линолеум. Сообщнику поджигателя удалось скрыться с места происшествия.
- Раненого охранника госпитализировали. Ему пришлось делать операцию: доставать из мозга обломок кости черепа.
- Подозреваемый признался, что приехал в Первомайск специально, чтобы поджечь "Эпицентр". Свои действия мужчина объяснил тем, что хотел отомстить владельцу сети торговых центров – нардепу Александру Гереге.
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