Жесткие карантинные ограничения являются необходимостью во время пандемии коронавируса COVID-19. Но если такие меры станут для человечества новой нормой, есть угроза для свободы.

Кто хочет похоронить свободу

Пандемия, как и другие катастрофы, меняет приоритеты. В 2020 году личная свобода казалась не такой важной, как вопросы здоровья, пишет Bloomberg.

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Государственный патернализм (принцип управления, согласно которому политические субъекты ведут себя по отношению к другим как "отец" к "детям") начал выглядеть удивительно приемлемым или по крайней мере необходимым.

Однако одновременно COVID-19 стал идеальным поводом для циников, автократов и всех, кто уже презирал свободу, чтобы попробовать похоронить ее вообще,

– отметили в статье.

Даже в начале 2020 года прогноз не был оптимистичным. Были переживания, что классический либерализм выходит из моды, а ему на смену приходит новый коллективизм. Коронавирус ускорил эту тенденцию.

Справка. Авторы материала объяснили, что под "либерализмом" подразумевают философию, которая рассматривает личную свободу как высшую ценность, признавая необходимость согласовать этот принцип с обществом.

Мир не раз склонялся в сторону авторитаризма

Иногда либерализм может жить с ограничениями свободы – ради того, чтобы предотвратить серьезный ущерб. Поэтому нет ничего нелиберального в локдаунах для замедления распространения COVID-19.

Государство не становится нелиберальным, если во время кризиса временно выступает основным экономическим субъектом, поддерживая людей, пока они не смогут зарабатывать снова,

– пишет Bloomberg.

Проблемы появляются тогда, когда эти меры расширяются, когда ими злоупотребляют. Ведь в последние годы мир и так склонялся в сторону авторитаризма.

Издание приводит пример Китая, которому не нужен был COVID-19, чтобы преследовать уйгуров или давить на Гонконг. А также Лукашенко, которому не нужен был коронавирус, чтобы терроризировать Беларусь.



После выборов президента в Беларуси вспыхнули протесты / Фото Getty images

Зато немало автократов воспользовались пандемией как очередным поводом для преследования своих критиков, свободных СМИ, национальных меньшинств и тех, кто им не нравится.

Обратите внимание! За 2020 год, по информации Freedom House, ситуация с демократией и правами человека стала хуже в 80 странах мира.