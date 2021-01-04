Свобода умрет, если лоукдауны будут новой нормой,, – Bloomberg
Жесткие карантинные ограничения являются необходимостью во время пандемии коронавируса COVID-19. Но если такие меры станут для человечества новой нормой, есть угроза для свободы.
Кто хочет похоронить свободу
Пандемия, как и другие катастрофы, меняет приоритеты. В 2020 году личная свобода казалась не такой важной, как вопросы здоровья, пишет Bloomberg.
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Государственный патернализм (принцип управления, согласно которому политические субъекты ведут себя по отношению к другим как "отец" к "детям") начал выглядеть удивительно приемлемым или по крайней мере необходимым.
Однако одновременно COVID-19 стал идеальным поводом для циников, автократов и всех, кто уже презирал свободу, чтобы попробовать похоронить ее вообще,
– отметили в статье.
Даже в начале 2020 года прогноз не был оптимистичным. Были переживания, что классический либерализм выходит из моды, а ему на смену приходит новый коллективизм. Коронавирус ускорил эту тенденцию.
Мир не раз склонялся в сторону авторитаризма
Иногда либерализм может жить с ограничениями свободы – ради того, чтобы предотвратить серьезный ущерб. Поэтому нет ничего нелиберального в локдаунах для замедления распространения COVID-19.
Государство не становится нелиберальным, если во время кризиса временно выступает основным экономическим субъектом, поддерживая людей, пока они не смогут зарабатывать снова,
– пишет Bloomberg.
Проблемы появляются тогда, когда эти меры расширяются, когда ими злоупотребляют. Ведь в последние годы мир и так склонялся в сторону авторитаризма.
Издание приводит пример Китая, которому не нужен был COVID-19, чтобы преследовать уйгуров или давить на Гонконг. А также Лукашенко, которому не нужен был коронавирус, чтобы терроризировать Беларусь.
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Зато немало автократов воспользовались пандемией как очередным поводом для преследования своих критиков, свободных СМИ, национальных меньшинств и тех, кто им не нравится.
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