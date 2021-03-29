Завтра депутаты Верховной Рады намерены принять постановление "Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса президента Украины" (№5295). Далее читайте на украинском.

Тільки в авторитарних режимах орган, який називається "парламент" може дозволити собі засуджувати протести людей.

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"Мед проти бджіл": про засади демократії

В демократичному правлінні є свої таблиця множення, закон земного тяжіння чи крива попиту і пропозиції. В демократії парламент є представницьким органом тих самих людей. Тому парламентарі ніколи не відважаться засуджувати будь які дії тих, кого вони представляють. Це навіть не "бджоли проти меду". Це – "мед проти бджіл".

Що парламент має робити у випадку, якщо протестувальники б'ють вікна, двері і таблички? Контролювати органи правопорядку!

Що парламент має робити у випадку, якщо протестувальники б'ють представників органів правопорядку? Контролювати органи правопорядку!

Що парламент має робити у випадку, якщо протестувальники б'ють один одного? Контролювати органи правопорядку!

Що мали б зробити українські парламентарі у зв'язку з протестами 20 березня?

Провести розслідування, і встановити:

1. Чи було зібрання мирним? Якщо немає доказів, що був намір захопити владу чи повалити державний лад, то жертва дверей не робить цей протест насильницьким.

2. Чи було завдано шкоди життю чи здоров'ю людей, або національній безпеці? Якщо ні, то всі арешти і обмеження свободи протестувальників є непропорційними меті демократичного суспільства. В демократії свобода протестів важить більше, аніж скалічені двері.

3. Чи органи правопорядку вжили достатніх заходів, щоб стримати агресію протестувальників? Якщо представники органів правопорядку пасивно спостерігають чи навпаки вдаються до агресивних дій, то вони є провокаторами. І тоді до відповідальності слід притягати їх, за те, що не захистили дверей.

Середньовічним дикунством є вимагати від МВС і СБУ:

– "надати юридичну оцінку подій";

– "вивчити обставини на предмет участі політичних партій";

– "визначити ступінь вини учасників".

Якраз дії чи бездіяльність МВС та СБУ мають бути засудженими.

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І нарешті, демократія не знає такого основного принципу, як "принцип політичної рівності громадян перед законом". Але серед основних засад демократії є свобода зібрань. І, якщо парламент не здатен її захистити, то одного дня протест змінить такий парламент...