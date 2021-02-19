Владимир Путин назвал закрытие пропагандистских прокремлевских каналов в Украине – "одним из этапов геополитического проекта Запада против России". Это значит, что на ближайших выборах в России людям снова потребуется лишь одобрить то, что за них уже решили.

Путин 3 недели молчал о закрытии пророссийских медиа в Украине и только сейчас в Кремле придумали, как эту ситуацию повернуть в свою пользу. Об этом рассказал Егор Скорина в своем блоге "Антифейк" на 24 канале.

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По его словам, только 17 февраля Путин впервые лично отреагировал на запрет работы в Украине телеканалов с орбиты своего кума Медведчука. Впрочем, как заметил журналист, очень важно то, что он сказал между строк.

Путин молчал, потому что в Кремле рассчитывали, как выгоднее представить ситуацию с закрытием каналов в Украине. Сейчас кремлевский дед заявил, что это все часть всемирной войны против России,

– сказал Скорина.

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Путин говорил о том, что Запад создает свой "геополитический проект", когда в Украине закрывают каналы с орбиты его родственника. Как отметил Скорина, так он придумал оправдание для своих силовиков, которые будут бить несогласных с фальсификацией выборов этой осенью.

"А те, кто будет выступать против фальсификации на голосовании, сразу попадут в немилость царя и будут записаны в списки агентов Запада, как Навальный. То есть, в "геополитический проект", – добавил Скорина.

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Для чего это делается

Блогер считает, что все для того, чтобы оправдать агрессию силовиков, когда Кремль снова сфальсифицирует выборы осенью. Мол, мы боролись не со своими людьми, а с геополитическим проектом.

Это значит, как подытожил ведущий, что избиратели на выборах снова не будут играть никакой роли. Выборы будут сфальсифицированы, а тот кто сомневается – тот якобы выступает против российского народа.

"Под видом внешнего вмешательства будет скрываться каждый несогласный", – подчеркнул Скорина.

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