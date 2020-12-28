Скандальное видео, на котором будущие полицейские танцуют под музыку российской группы "Воровайки", уже успело распространиться по сети. Сами же студентки на первом курсе принимают присяги. Соответственно, на них распространяется этика полицейских.

Эту ситуацию прокомментировал эксперт группы по реформированию органов правопорядка Евгений Крапивин. В эфире программы "Ти дивись!" на 24 канале он рассказал, что грозит курсанткам.

О чем говорится "Наколочки-наколочки, гоп татуировочки": в Харькове будущие полицейские танцевали под "Воровайки"

О скандале с курсантками

По словам эксперта, в соцсети можно увидеть и худшие вещи. Впрочем, будущие полицейские принимали присягу и на них распространяется все, что касается этики и морали правоохранителей.

Это прямая дорога к дисциплинарной ответственности. Другое дело – для курсантов это не так существенно. Я бы не отождествлял это видео как связь полиции с криминалом. Что более важно, то нет необходимости обучать людей в течение 5 лет,

– сказал Крапивин.

Он подчеркнул, что полиция должна набирать тех людей, которые соответствуют критериям и имеют профессиональные знания. Для этого не надо целой системы.

"Скандала не было бы, если бы это был гражданский вуз. Тогда ни у кого бы не возникло никаких вопросов к видео", – считает специалист.

Что грозит курсанткам

Эксперт пояснил, что выгонять их нет оснований. В уставе Нацполиции есть выговоры, которые распространяются на курсантов. Есть отдельная графа, в которой сказано, что к студентам можно применить только выговор или внеочередные наряды, если они живут в казарме.