Еще в июне 2020 года Святослав Вакарчук огорошил своим заявлением о выходе из партии "Голос". Тогда политик заявил, что слагает свой мандат народного депутата Украины, а партия в Верховной Раде фактически будет функционировать без своего идеологического лидера.

Музыкант и основатель партии "Голос" в интервью журналу НВ признался, считает ли себя политиком. Также Вакарчук откровенно рассказал, что для него значит музыка.

Важно Вакарчук складывает депутатский мандат: биография политика и музыканта

Святослав Вакарчук признал, что больше не считает себя политиком и не мог бы долго оставаться в этой сфере.

Вот вы со мной о политике говорите, будто я карьерист, а вы не думали, что, занимаясь политикой на полную, я бы просто не мог писать музыку? Есть люди, для которых писать музыку – это как дышать. Мне бы пришлось до конца жизни ходить в кислородной маске,

– отметил фронтмен "Океана Эльзы".

После съезда партии "Голос" Вакарчук передал свои полномочия Кире Рудык, теперь она будет руководить партией. Рудик является первым заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации. Она окончила Киево-Могилянскую академию по специальности "Информационные технологии".

Добавим, что 11 июня лидер партии "Голос" сообщил, что слагает мандат народного депутата Украины. По его словам, он выполнил свою миссию – провел партию в парламент, а в дальнейшем планирует сосредоточить внимание на других вещах, о которых объявит позже.

Интересно! Вакарчук уже второй раз сложил мандат. Впервые он решил уйти из Верховной Рады в 2008 году. Тогда причиной певец назвал "нежелание участвовать в непрерывном распределении власти и политических интригах", которыми тогда занималась политическая верхушка.