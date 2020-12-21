В Армении премьер-министр Никол Пашинян, похоже, окончательно потерял свою популярность. Даже в церкви священник отказался пожать ему руку и попросил премьера уйти.

Инцидент произошел утром 21 декабря во время посещения Николом Пашиняном Сюникской области. Об этом сообщает Sputnik.

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На опубликованном видео заметно, как армянский премьер в церкви подошел к местному священнику и пытался поздороваться с ним за руку.

Священнослужитель демонстративно отказался пожимать руку премьеру и что-то сказал ему шепотом. После этого Никол Пашинян перекрестился и вышел из церкви.