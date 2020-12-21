В Армении священник выгнал премьера Пашиняна из церкви: видео
В Армении премьер-министр Никол Пашинян, похоже, окончательно потерял свою популярность. Даже в церкви священник отказался пожать ему руку и попросил премьера уйти.
Инцидент произошел утром 21 декабря во время посещения Николом Пашиняном Сюникской области. Об этом сообщает Sputnik.
Интересно Премьер Армении Пашинян может объявить об отставке в новогоднюю ночь, – СМИ
На опубликованном видео заметно, как армянский премьер в церкви подошел к местному священнику и пытался поздороваться с ним за руку.
Священнослужитель демонстративно отказался пожимать руку премьеру и что-то сказал ему шепотом. После этого Никол Пашинян перекрестился и вышел из церкви.
Почему Никол Пашинян теряет популярность?
Действующий армянский премьер имел огромную привязанность армян. Это военный, пришедший к власти на волне массовых протестов в стране. Впрочем, как показал его пример, от любви до ненависти – один шаг.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе началась война, которую Армения проиграла по всем статьям. Она потеряла значительную часть территорий Азербайджана, которые контролировала 30 лет.
Конечно же, армяне обвиняют во всем руководство государства. Никол Пашинян, который был во главе власти, быстро превратился из народного героя в предателя.
Поделиться новостью