Покинул Московский патриархат: священник с Луганщины записывает видеоблоги
Священник из Луганщины на собственном примере демонстрирует, как церковь может стать современной и доступной. Владимир Маглен правит службы и параллельно записывает видеоблоги и подкасты.
Источник:24 канал
Священник живет в поселке Веселое, что в Луганской области. Сейчас для духовника соответствующие видеоблоги это еще и возможность не потерять связь с прихожанами, которые из-за карантина не могут прийти в храм.
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Что стало поводом для видеоблогов
С соцсетями отец Владимир на "ты". Дома священник Православной церкви Украины обустроил студию, где и записывает видео и аудио поздравления для прихожан.
Овладеть способом коммуникации онлайн священника побудила мировая пандемия и новые обусловленные ею правила жизни.
Надо было продолжать (общение с прихожанами – 24 канал), не останавливаться. Мне просто начали писать и звонить,
– пояснил священник ПЦУ.
Владимир Маглен обустроил студию дома / Фото 24 канала
Переселение и уход от московского патриархата
К трудностям и необходимости быстро адаптироваться Владимиру Маглену не привыкать, ведь в его жизни были по меньшей мере 2 знаковых события.
- Первое – вынужденное переселение из ныне оккупированного Сватово.
- Второе – переход к православной церкви Украины.
В 2019 году Владимир Маглен покинул московский патриархат. Сейчас в поселке Веселое он имеет и церковь, и единомышленников.
Церковь – это ухо. Как только я стал священником, мне одна женщина сказала, если хочешь быть нормальным священником, не учи людей, а просто их выслушивай,
– вспомнил он.
Популярность подкастов священника ПЦУ
Отца Владимира тоже внимательно слушают – у него уже более тысячи подписчиков. Подкасты с его проповедями можно услышать на сервисах Spotify, Google и Apple. С корреспондентами Владимир Маглен общается еще и в:
- твиттере;
- инстаграме;
- фейсбуке;
- телеграмме.
Отец Владимир имеет уже более тысячи подписчиков / Фото 24 канала
"Что такое церковь – она везде. Если она нормальная, то должна присутствовать во всех сферах жизни, где люди – там и церковь", – считает священник ПЦУ.
В планах отца – расширение коммуникации. Он хочет приобрести более новую технику, чтобы достучаться до других прихожан.
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