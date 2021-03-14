Священник из Луганщины на собственном примере демонстрирует, как церковь может стать современной и доступной. Владимир Маглен правит службы и параллельно записывает видеоблоги и подкасты.

Священник живет в поселке Веселое, что в Луганской области. Сейчас для духовника соответствующие видеоблоги это еще и возможность не потерять связь с прихожанами, которые из-за карантина не могут прийти в храм.

К теме Не противоречит принципам христианской веры: ПЦУ не будет принуждать людей к вакцинации

Что стало поводом для видеоблогов

С соцсетями отец Владимир на "ты". Дома священник Православной церкви Украины обустроил студию, где и записывает видео и аудио поздравления для прихожан.

Овладеть способом коммуникации онлайн священника побудила мировая пандемия и новые обусловленные ею правила жизни.

Надо было продолжать (общение с прихожанами – 24 канал), не останавливаться. Мне просто начали писать и звонить,

– пояснил священник ПЦУ.

Владимир Маглен обустроил студию дома / Фото 24 канала

Переселение и уход от московского патриархата

К трудностям и необходимости быстро адаптироваться Владимиру Маглену не привыкать, ведь в его жизни были по меньшей мере 2 знаковых события.

Первое – вынужденное переселение из ныне оккупированного Сватово.

Второе – переход к православной церкви Украины.

В 2019 году Владимир Маглен покинул московский патриархат. Сейчас в поселке Веселое он имеет и церковь, и единомышленников.

Церковь – это ухо. Как только я стал священником, мне одна женщина сказала, если хочешь быть нормальным священником, не учи людей, а просто их выслушивай,

– вспомнил он.

Популярность подкастов священника ПЦУ

Отца Владимира тоже внимательно слушают – у него уже более тысячи подписчиков. Подкасты с его проповедями можно услышать на сервисах Spotify, Google и Apple. С корреспондентами Владимир Маглен общается еще и в:

твиттере;

инстаграме;

фейсбуке;

телеграмме.

Отец Владимир имеет уже более тысячи подписчиков / Фото 24 канала

"Что такое церковь – она везде. Если она нормальная, то должна присутствовать во всех сферах жизни, где люди – там и церковь", – считает священник ПЦУ.

В планах отца – расширение коммуникации. Он хочет приобрести более новую технику, чтобы достучаться до других прихожан.