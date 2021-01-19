Свидетельства белоруса Макара позволят выйти на заказчиков убийства Шеремета, – Нацполиция
Белорусский экс-спецназовец Игорь Макар дал показания по делу Павла Шеремета в Киеве. Эта информация, говорят правоохранители, позволит выйти на след людей, которые заказали убийство журналиста.
Игорь Макар сейчас находится в статусе свидетеля
Игорю Макару в украинской столице обеспечили охрану. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
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Сейчас белорус, который передал аудиозаписи для публикации, находится в процессуальном статусе свидетеля.
Во время допроса свидетель предоставил следователям информацию, которая может существенно ускорить процесс установления заказчиков и обстоятельств подготовки подрыва Павла Шеремета. Сейчас полицейские проверяют полученные данные. Аудиозапись направлена на фоноскопическую экспертизу,
– отметили в Министерстве внутренних дел.
Полиция хочет провести следственные действия на территории других стран
В Нацполиции уже подготовили ходатайство о международной правовой помощи. Это позволит провести дополнительные следственные действия на территории других государств, которые связаны с записями. Сейчас документы находятся на согласовании в Офисе Генпрокурора.
Следственные действия с Макаром завершились 16 января
Отметим, что следственные действия с Игорем Макаром завершились в Киеве 16 января. Белорус сообщил, что передал украинской полиции гораздо больше информации, чем была на аудиозаписях. Это, по словам бывшего спецназовца, доказывает причастность белорусских спецслужб к убийству журналиста.
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Что известно о так называемом "белорусском следе" в убийстве Шеремета:
- Игорь Макар опубликовал аудиозаписи с 2012 года, на которых говорится об операции белорусских спецслужб по ликвидации журналиста Шеремета.
- Украинская полиция пригласила Макара дать показания уже на территории Украины.
- По мнению защиты подозреваемых по делу – Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, записи свидетельствуют об их непричастности к преступлению.
- В украинском МВД с этим не согласны.
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