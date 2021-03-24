Очевидцы смерти украинской военной рассказали, что "скорая" приехала уже через 10 минут после вызова. Однако спасти женщину не удалось.

Женщина умерла на лестнице продуктовой лавки "Ромашка".

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Продавцы рассказали, что хорошо знали погибшую. Она часто покупала в "Ромашке" корм для собак. Военная любила животных.

Что рассказали продавцы

Сначала в магазин зашли люди, которые рассказали, что женщине на лестнице стало плохо. Вызвали "скорую". Медики прибыли очень быстро, однако это не помогло.

В течение 10 минут приехала скорая помощь. Мы смотрим в окошко – ей (военной – 24 канал) делают искусственное дыхание. И тут же они встали и все. Уже зашли покупатели наши и говорят, что умерла,

– рассказали в "Ромашке".

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