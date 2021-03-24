За 10 минут доехала скорая: свидетели смерти военной рассказали детали трагедии
Очевидцы смерти украинской военной рассказали, что "скорая" приехала уже через 10 минут после вызова. Однако спасти женщину не удалось.
Источник:PavlovskyNEWS
Женщина умерла на лестнице продуктовой лавки "Ромашка".
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Продавцы рассказали, что хорошо знали погибшую. Она часто покупала в "Ромашке" корм для собак. Военная любила животных.
Что рассказали продавцы
Сначала в магазин зашли люди, которые рассказали, что женщине на лестнице стало плохо. Вызвали "скорую". Медики прибыли очень быстро, однако это не помогло.
В течение 10 минут приехала скорая помощь. Мы смотрим в окошко – ей (военной – 24 канал) делают искусственное дыхание. И тут же они встали и все. Уже зашли покупатели наши и говорят, что умерла,
– рассказали в "Ромашке".
Смерть военной в Одессе: что известно
- В Одесской области умерла военная, которую недавно вакцинировали препаратом Covishield от AstraZeneca.
- Причиной смерти женщины называют острые расстройства кровообращения. У военной были хронические сердечно-сосудистые заболевания.
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