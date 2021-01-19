Световые столбы зависли в небе под Одессой: что это за явление – фото
Накануне в небе над Черноморском, что под Одессой, можно было увидеть световые столбы. Такое явление возможно только при низких температурах.
Световые столбы в Черноморске: детали
Фото с таким явлением опубликовал телеграм-канал "Новости Одесса". По данным ресурса, такой оптический эффект возникает, когда свет от наземных источников, например фонарей, отражается от ледяных кристаллов, зависших в воздухе.
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Световые столбы возникают из-за того, что свет отражается от ледяных кристаллов, зависших в воздухе
Чаще всего световые столбы можно увидеть зимой при минусовой температуре. Именно тогда в атмосфере образуется огромное количество ледяных кристаллов, способных отображать световые лучи.
Такое явление можно увидеть только при низкой температуре
К слову, в ночь на 19 января в Черноморске доходило до 19 градусов мороза, а днем ранее – до -15 градусов.
Световые столбы возникли в Черноморске, когда там бушевали морозы
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