Накануне в небе над Черноморском, что под Одессой, можно было увидеть световые столбы. Такое явление возможно только при низких температурах.

Световые столбы в Черноморске: детали

Фото с таким явлением опубликовал телеграм-канал "Новости Одесса". По данным ресурса, такой оптический эффект возникает, когда свет от наземных источников, например фонарей, отражается от ледяных кристаллов, зависших в воздухе.

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Световые столбы возникают из-за того, что свет отражается от ледяных кристаллов, зависших в воздухе

Чаще всего световые столбы можно увидеть зимой при минусовой температуре. Именно тогда в атмосфере образуется огромное количество ледяных кристаллов, способных отображать световые лучи.



Такое явление можно увидеть только при низкой температуре

К слову, в ночь на 19 января в Черноморске доходило до 19 градусов мороза, а днем ранее – до -15 градусов.



Световые столбы возникли в Черноморске, когда там бушевали морозы

Заметим! Подобный световой столб можно было наблюдать и в небе над Запорожьем. Правда, здесь такое явление возникало или на рассвете, или на закате.