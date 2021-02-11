Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что сейчас ситуация в Беларуси подобна той, которая сложилась в Украине в 2014 году и продолжается по сей день. Речь идет об оккупации Крыма Россией.

Свою позицию Тихановская объявила во время онлайн-встречи белорусских оппозиционных политиков и группы украинских депутатов.

Важно Тихановская призвала ЕС и США расширить санкции против режима Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции в очередной раз подчеркнула, что Крым принадлежит Украине.

Крым, согласно закону, – это Украина, но уже несколько лет де-факто контролируется Россией. И за эти полгода мы лучше стали понимать Украину. Лукашенко полгода удерживает власть де-факто, хотя не является президентом по закону,

– подчеркнула Тихановская.

Позиция Тихановской по Крыму

Лидер оппозиции не с первого раза ответила на вопрос о Крыме. Это и не удивительно, ведь Беларусь имеет хорошие отношения с государством-агрессором Россией.

на вопрос о Крыме. Это и не удивительно, ведь Беларусь имеет хорошие отношения с государством-агрессором Россией. Именно поэтому Тихановская с самого начала была сдержанной в этом вопросе. В своих ответах она использует международные формулировки. Хотя сперва она пыталась вообще избежать ответа.

Впоследствии она все же сказала: "Юридически Крым украинский, фактически – российский. И не мучайте меня больше". Она также добавила, что ей очень больно из-за того, что "в Украине война, которая разделяет людей и настраивает друг против друга". По словам Тихановской, она выступает против любого проявления войны.

Заметим, что сейчас ситуация в Беларуси продолжает быть нестабильной. Белорусы выходят на акции протеста в субботу и воскресенье, а ОМОН традиционно разгоняет их дубинками и пакует в автозаки.

Обратите внимание! 9 февраля было полгода со дня начала протестов в Беларуси.