Мы стали лучше понимать Украину: Тихановская сравнила события в Крыму и Беларуси
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что сейчас ситуация в Беларуси подобна той, которая сложилась в Украине в 2014 году и продолжается по сей день. Речь идет об оккупации Крыма Россией.
Источник:Телеграм Алексея Гончаренко
Свою позицию Тихановская объявила во время онлайн-встречи белорусских оппозиционных политиков и группы украинских депутатов.
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Лидер белорусской оппозиции в очередной раз подчеркнула, что Крым принадлежит Украине.
Крым, согласно закону, – это Украина, но уже несколько лет де-факто контролируется Россией. И за эти полгода мы лучше стали понимать Украину. Лукашенко полгода удерживает власть де-факто, хотя не является президентом по закону,
– подчеркнула Тихановская.
Позиция Тихановской по Крыму
- Лидер оппозиции не с первого раза ответила на вопрос о Крыме. Это и не удивительно, ведь Беларусь имеет хорошие отношения с государством-агрессором Россией.
- Именно поэтому Тихановская с самого начала была сдержанной в этом вопросе. В своих ответах она использует международные формулировки. Хотя сперва она пыталась вообще избежать ответа.
- Впоследствии она все же сказала: "Юридически Крым украинский, фактически – российский. И не мучайте меня больше". Она также добавила, что ей очень больно из-за того, что "в Украине война, которая разделяет людей и настраивает друг против друга". По словам Тихановской, она выступает против любого проявления войны.
Заметим, что сейчас ситуация в Беларуси продолжает быть нестабильной. Белорусы выходят на акции протеста в субботу и воскресенье, а ОМОН традиционно разгоняет их дубинками и пакует в автозаки.
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