Свастику на будівлі ОП домалювали вже після акції на підтримку Стерненка, – Клименко
Нацистську символіку на будівлю Офісу Президента нанесли вже після завершення акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка. Крім того, правоохоронці вже встановили особу порушника.
Источник:24 канал
Про це розповів голова Нацполіції Ігор Клименко, виступаючи 30 березня у Верховній Раді щодо подій під Офісом Президента, які сталися 20 березня.
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Свастику намалювали після акції
Щодо свастики на стіні Офісу Президента: символ справді з'явився вже після завершення акції, о 23.35,
– розповів Клименко.
За його словами, правоохоронці вже встановили особу, яка це зробила. Однак деталі не розкриватимуть, доки належним чином не будуть оформлені всі процесуальні документи.
Про що ще Клименко говорив у Раді
- Голова Нацполіції запевнив, що правоохоронців на місці було достатньо і вони могли втрутитись досить швидко. Але було рішення "не потрапити на гачок маніпуляцій та провокацій".
- Клименко зазначив, що провокатори хотіли на весь світ показати, як влада начебто порушить конституційне право громадян на мирний протест. Але правоохоронці "зламали їхні плани", не допустивши зіткнень.
- За попередніми даними, учасники акції використали понад 100 фаєрів, понад 80 петард, десятків балончиків та пляшок із фарбою, 15 салютів.
- Загалом у протесті взяли участь приблизно 1500 людей, агресивно поводилися – 5%.
- Поліція розпочала досудове розслідування за 4 статтями. Крім того, про підозру повідомили 7 людям.
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