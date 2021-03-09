Экологи нашли свалку на Тернопольщине благодаря спутниковым снимкам
На Тернопольщине экологи обратились в Государственное космическое агентство и с помощью спутниковых снимков нашли масштабную свалку. Она расположена на территории частного предприятия.
Источник:Фейсбук Андрея Малеваного
Работники государственной экологической инспекции получили информацию о незаконной свалке на территории предприятия "Эко-Лидер Т". Из-за того, что предприятие не функционирует, экологи не смогли провести там проверку.
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Что известно о свалке
Чтобы выявить нарушения, работники Госэкоинспекции обратились в космическое агентство с просьбой предоставить спутниковые снимки этого участка в ретроспективе.
По сравнению с 2018 годом, свалка увеличилась почти вдвое – с 5 до 9,1 гектара.
Ретроспективные снимки свалки / Фото из фейсбука Андрея Малеваного
Размер убытков от засорения земельных ресурсов предварительно составляет почти 80 миллионов гривен. После проведения проверки объекта инспекция рассчитает точную сумму ущерба,
– подчеркнул глава экологического ведомства Андрей Малеваный.
После этого представители экоинспекции обратились в Службу безопасности Украины.
Что они требуют
- открыть уголовное дело в отношении фирмы-нарушителя;
- аннулировать разрешения, которые выдали ООО "Эко-Лидер Т", потому что этот "субъект хозяйствования не осуществляет деятельность по юридическому адресу.
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