На Тернопольщине экологи обратились в Государственное космическое агентство и с помощью спутниковых снимков нашли масштабную свалку. Она расположена на территории частного предприятия.

Работники государственной экологической инспекции получили информацию о незаконной свалке на территории предприятия "Эко-Лидер Т". Из-за того, что предприятие не функционирует, экологи не смогли провести там проверку.

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Что известно о свалке

Чтобы выявить нарушения, работники Госэкоинспекции обратились в космическое агентство с просьбой предоставить спутниковые снимки этого участка в ретроспективе.

По сравнению с 2018 годом, свалка увеличилась почти вдвое – с 5 до 9,1 гектара.



Ретроспективные снимки свалки / Фото из фейсбука Андрея Малеваного

Размер убытков от засорения земельных ресурсов предварительно составляет почти 80 миллионов гривен. После проведения проверки объекта инспекция рассчитает точную сумму ущерба,

– подчеркнул глава экологического ведомства Андрей Малеваный.

После этого представители экоинспекции обратились в Службу безопасности Украины.

Что они требуют

открыть уголовное дело в отношении фирмы-нарушителя;

аннулировать разрешения, которые выдали ООО "Эко-Лидер Т", потому что этот "субъект хозяйствования не осуществляет деятельность по юридическому адресу.

Обратите внимание! В сентябре 2020 года в Дарницком районе Киева нашли большую свалку. Убытки от нее достигали более 50 тысяч гривен.