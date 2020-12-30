Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили перемирие в течение суток 29 декабря. С начала суток 30 декабря оккупанты уже успели обстрелять позиции Вооруженных сил Украины.

Обо всех нарушениях боевиков уже передали представителям ОБСЕ. Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных Сил.

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Где было неспокойно

Вблизи Водяное, что на Приазовье, боевики стреляли из минометов 120 и 82 калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Талакивки били со станковых противотанковых гранатометов.

Возле Невельского и Авдеевки открывали огонь из подствольных гранатометов.

На обстрелы оккупантов бойцы ВСУ предоставили адекватный ответ. Среди украинских военнослужащих нет потерь и ранений.

Что происходит на Донбассе состоянию на утро 30 декабря

С начала суток уже зафиксировали нарушение режима "тишины". Возле Авдеевки враг стрелял из ручного противотанкового и подствольного гранатомета.

Обратите внимание! Несмотря на режим прекращения огня, который действует на Донбассе с 27 июля, пророссийские боевики постоянно обстреливают позиции ВСУ. Например, за сутки, 28 декабря, зафиксировали 13 нарушений оккупантов. Кроме того, российские наемники ранили украинского военного.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала