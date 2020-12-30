Сутки на Донбассе: боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военных
Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили перемирие в течение суток 29 декабря. С начала суток 30 декабря оккупанты уже успели обстрелять позиции Вооруженных сил Украины.
Обо всех нарушениях боевиков уже передали представителям ОБСЕ. Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных Сил.
Кстати Сколько украинцев на Донбассе считают пропавшими без вести: цифра
Где было неспокойно
- Вблизи Водяное, что на Приазовье, боевики стреляли из минометов 120 и 82 калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- Неподалеку Талакивки били со станковых противотанковых гранатометов.
- Возле Невельского и Авдеевки открывали огонь из подствольных гранатометов.
На обстрелы оккупантов бойцы ВСУ предоставили адекватный ответ. Среди украинских военнослужащих нет потерь и ранений.
Что происходит на Донбассе состоянию на утро 30 декабря
С начала суток уже зафиксировали нарушение режима "тишины". Возле Авдеевки враг стрелял из ручного противотанкового и подствольного гранатомета.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
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