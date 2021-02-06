Оккупанты обстреляли наших защитников из гранатометов: где было неспокойно
За минувшие сутки пророссийские боевики 5 раз нарушали режим прекращения огня. Враг уже традиционно стрелял из минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Источник:ООС
Кроме того, наблюдатели зафиксировали пролет беспилотника. Он совершил дистанционное минирование перед позициями наших защитников миной ПОМ-2.
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Где было неспокойно 5 февраля
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг стрелял неподалеку:
- Новомихайловки;
- Светлодарска.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было неспокойно возле:
- Богдановки;
- Водяного.
К счастью, боевых потерь среди наших защитников нет.
Какова ситуация по состоянию на утро 6 февраля
С начала текущих суток зафиксировали 1 нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК проинформировано представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет,
– сообщили в штабе ООС.
В целом обстановка в районе проведения Операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.
Оккупированные территории на востоке Украины / Инфографика 24 канала
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