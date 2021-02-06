За минувшие сутки пророссийские боевики 5 раз нарушали режим прекращения огня. Враг уже традиционно стрелял из минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали пролет беспилотника. Он совершил дистанционное минирование перед позициями наших защитников миной ПОМ-2.

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Где было неспокойно 5 февраля

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг стрелял неподалеку:

Новомихайловки;

Светлодарска.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было неспокойно возле:

Богдановки;

Водяного.

К счастью, боевых потерь среди наших защитников нет.

Какова ситуация по состоянию на утро 6 февраля

С начала текущих суток зафиксировали 1 нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК проинформировано представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет,

– сообщили в штабе ООС.

В целом обстановка в районе проведения Операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.

Обратите внимание! Ранее советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что, несмотря на регулярные обстрелы оккупантов, нет оснований говорить о срыве перемирия.



Оккупированные территории на востоке Украины / Инфографика 24 канала