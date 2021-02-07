Как прошли сутки на Донбассе: оккупанты 13 раз обстреляли наши позиции – есть погибшие и раненые
Минувшие сутки на Донбассе были по-настоящему адом. Враг 13 раз бил по позициям наших защитников. К сожалению, 2 украинских военнослужащих погибли, еще 4 – получили ранения.
Источник:ООС
6 февраля наблюдатели зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня. Оккупанты традиционно били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
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Где было неспокойно на Донбассе
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" били неподалеку:
- Красногоровки;
- Водяного, что на Приазовье;
- Песков;
- Марьинки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстреливал:
- Новозвановку;
- Южное;
- Луганское.
Что известно о потерях Украины
В результате обстрела возле Песков получил огнестрельное ранение 1 украинский защитник. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, пророссийские боевики прицельно били вблизи Новозвановки и Южного. В результате вражеского обстрела 2 украинских воина получили огнестрельные ранения. Сейчас они находятся в больнице, их состояние здоровья удовлетворительное.
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В районе населенного пункта Марьинка, 3 военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции. От полученных ранений 2 защитников погибли, за жизнь третьего борются медики.
Оккупированные территории на востоке Украины / инфографика 24 канала
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