Боевики на Донбассе вновь нарушили перемирие: где было неспокойно
В течение 30 января враг на Донбассе 5 раз нарушил режим прекращения огня. Уже традиционно оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Источник: штаб ООС
В результате обстрела двое наших военнослужащих получили ранения.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты били неподалеку:
- Новомихайловки;
- Авдеевки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неспокойно было поблизости:
- населенного пункта Золотое-4.
На обстрелы пророссийских боевиков наши защитники открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ,
– заявили в штабе ООС.
Ситуация по состоянию на утро 31 января
С начала текущих суток вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировали. Обстановка в районе проведения Операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.
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