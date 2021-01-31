В течение 30 января враг на Донбассе 5 раз нарушил режим прекращения огня. Уже традиционно оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Источник: штаб ООС

В результате обстрела двое наших военнослужащих получили ранения.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты били неподалеку:

Новомихайловки;

​Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неспокойно было поблизости:

населенного пункта Золотое-4.

На обстрелы пророссийских боевиков наши защитники открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ,

– заявили в штабе ООС.

Ситуация по состоянию на утро 31 января

С начала текущих суток вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировали. Обстановка в районе проведения Операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.

Обратите внимание! В течение последних дней пророссийские боевики на Донбассе активизировались. Чуть ли не ежедневно они нарушают режим прекращения огня, прицельно обстреливая позиции наших защитников. За сутки 29 января на Донбассе оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате действий противника 2 украинских защитников получили осколочные ранения.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала