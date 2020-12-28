Боевики на Донбассе 27 декабря 7 раз нарушили режим перемирия. В частности, осуществили 6 обстрелов и запустили беспилотник. В результате атак оккупантов украинский защитник получил травмы.

В районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 6 обстрелов и один пролет беспилотника. Об этом в Фейсбуке сообщает штаб ООС.

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Все 7 нарушений оккупанты совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Где именно и из чего стрелял враг

у Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования России применили минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем;

неподалеку Лебединского – из миномета 82-го калибра и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – из стрелкового оружия;

возле Авдеевки – из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Для корректировки огня враг применил беспилотник. Однако украинские военные остановили его.

На нарушение прекращения огня оккупантами украинские защитники открыли ответный огонь.

Что известно о травмированном украинском защитнике

В результате обстрела у Водяного 1 военный получил боевое травмирование. Воина госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Что известно о ситуации на Донбассе 28 декабря

В пригороде Авдеевки противник открывал огонь из подствольного гранатомета. Обстрел был неприцельным, поэтому ответный огонь украинские воины не открывали.

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Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала