В течение 26 февраля вооруженные формирования России 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов пострадали 10 украинских защитников, еще 1 – получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Кроме того, оккупанты не пропустили на Донбасс гуманитарный груз ООН.

Российские наемники продолжают нарушать режим тишины на Донбассе, используя запрещенное вооружение.

Читайте также Боевики укрепляют позиции недалеко от Донецкого аэропорта

Где и из какого оружия стрелял враг

Возле Водяного, на Приазовье, оккупанты вели огонь из 120-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрела 6 военных Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения, еще 3 воинов – боевое травмирование.

Вблизи населенного пункта Пески оккупанты открывали прицельный огонь по позициям украинских воинов из 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

оккупанты открывали прицельный огонь по позициям украинских воинов из 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку от Луганского боевики 3 раза открывали прицельный огонь по нашим позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

На этом же направлении осуществили дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2.

Возле Марьинки и Лебединского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела 1 украинский защитник получил пулевое ранение.

Вблизи Каменки оккупанты совершили несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета, а рядом с Южным – еще и из стрелкового оружия.

оккупанты совершили несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета, а рядом с Южным – еще и из стрелкового оружия. В пригороде Светлодарска противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.

Неподалеку от Невельского в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил осколочные ранения еще 1 военный.

Все воины, которые были ранены в течение минувших суток, оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На обстрелы вооруженными формированиями Российской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ. Обо всех нарушениях российских наемников украинская сторона сообщила ОБСЕ.

Обратите внимание Когда откроют пункты пропуска с оккупированным Донбассом

Боевики не пропустили помощь ООН

Также оккупанты препятствовали пересечению КПВВ "Счастье". В частности, несмотря на сложную социальную и гуманитарную ситуацию, в которой находятся жители Донецкой и Луганской областей, боевики не пропустили гуманитарный груз ООН, весом около 136 тонн (11 грузовиков).

Он был предназначен для учреждений образования, медицинских учреждений и для социально незащищенных граждан. Сейчас принимаются меры по повторной доставке груза на временно оккупированную территорию Украины.

Ситуация на фронте 27 февраля

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 1 нарушение режима прекращения огня.

Возле Зайцева российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по украинским позициям из стрелкового оружия.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала