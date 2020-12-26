За минувшие сутки в районе проведения Операции Объединенных сил зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня. Неспокойно было неподалеку Водяного, что на Приазовье.

Уже традиционно враг открывал огонь из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

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Обстрел частного сектора

Оккупанты, кроме обстрела украинских позиций, в очередной раз обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное из миномета. Одна из мин попала во двор местного жителя. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

На многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было,

– заявили в штабе.

С начала текущих суток, 26 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.

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Несмотря на перемирие на Донбассе, враг регулярно прибегает к вооруженным провокациям. Войска оккупанта 24 декабря 5 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате 2 украинских военных получили ранения.

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