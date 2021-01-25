Боевики снова обстреливали позиции наших защитников: где было неспокойно
За прошедшие сутки оккупанты 5 раз обстреляли позиции ВСУ. Враг применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
К счастью, потерь среди украинских защитников нет. Об этом сообщили в штабе ООС.
Важно Ситуация на КПВВ и блокпостах Донбасса: боевики блокируют пункты пропуска
Где было неспокойно в течение 24 января
Пророссийские боевики открывали огонь в сторону наших позиций неподалеку:
- Песков;
- Южного;
- Водяного;
- Приазовье.
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ,
- подчеркнули в штабе ООС.
Ситуация по состоянию на утро 25 января
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения Операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.
Заметим, что вдоль линии разграничения продолжают работать саперы ГСЧС. Они разминировали почти 2 гектара территории и обнаружили 194 взрывоопасных предмета.
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