За прошедшие сутки оккупанты 5 раз обстреляли позиции ВСУ. Враг применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

К счастью, потерь среди украинских защитников нет. Об этом сообщили в штабе ООС.

Важно Ситуация на КПВВ и блокпостах Донбасса: боевики блокируют пункты пропуска

Где было неспокойно в течение 24 января

Пророссийские боевики открывали огонь в сторону наших позиций неподалеку:

Песков;

Южного;

Водяного;

Приазовье.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ,

- подчеркнули в штабе ООС.

Ситуация по состоянию на утро 25 января

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения Операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.

Заметим, что вдоль линии разграничения продолжают работать саперы ГСЧС. Они разминировали почти 2 гектара территории и обнаружили 194 взрывоопасных предмета.

Больше о том, что происходит в зоне проведения Операции Объединенных сил – читайте здесь.