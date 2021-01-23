За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 6 обстрелов украинских позиций со стороны оккупантов. Пророссийские боевики традиционно использовали гранатометы и стрелковое оружие.

Также в течение 22 января рядом с Новолуганским работал вражеский снайпер. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Важно На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военный

Где было неспокойно 22 января

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле:

Водяного, что на Приазовье,

Новоселовки-2,

Авдеевки,

Опытного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" около:

Новолуганского,

Шумов.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет,

– заявили в штабе.

Какая ситуация по состоянию на утро 23 января

С начала текущих суток в районе проведения Операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировали. Обстановку и в дальнейшем контролируют украинские воины.

Обратите внимание! На востоке Украины в течение 2020 года погибли по меньшей мере 75 военных.Кроме того, были и небоевые потери. Российские наемники почти ежедневно цинично обстреливали украинские позиции на Донбассе.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала