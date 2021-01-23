Оккупанты били по позициям украинских защитников: где было неспокойно
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 6 обстрелов украинских позиций со стороны оккупантов. Пророссийские боевики традиционно использовали гранатометы и стрелковое оружие.
Также в течение 22 января рядом с Новолуганским работал вражеский снайпер. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.
Важно На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военный
Где было неспокойно 22 января
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле:
- Водяного, что на Приазовье,
- Новоселовки-2,
- Авдеевки,
- Опытного.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" около:
- Новолуганского,
- Шумов.
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет,
– заявили в штабе.
Какая ситуация по состоянию на утро 23 января
С начала текущих суток в районе проведения Операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировали. Обстановку и в дальнейшем контролируют украинские воины.
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