Минувшие сутки на Донбассе вновь были неспокойными. Оккупанты 5 раз обстреливали позиции украинских защитников. Кроме того, боевики дистанционно нашпиговывали Донбасс запрещенными минами.

Горячее всего было возле Авдеевки. Об этом сообщает штаб ООС.

Важно Возле Авдеевки вражеский снайпер ранил украинского защитника

В течение 18 декабря в районе проведения Операции Объединенных сил зафиксировали 5 нарушений режима прекращения огня. Враг стрелял из минометов, а также применял ручной противотанковый и подствольный гранатометы, а впоследствии – стрелковое оружие.

Неспокойно было возле:

Водяного на Приазовье;

Авдеевки.

Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет,

– заявили в штабе ООС.

Также враг второй раз за несколько недель прибег к дистанционному минированию украинских позиций. Так, оккупанты забросили 12 запрещенных мин ПОМ-2, использовав ПКМ-1.

Какая ситуация по состоянию на утро 19 декабря

С начала текущих суток, 19 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. Обстановка в районе проведения Операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала