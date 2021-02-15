В течение 14 февраля в районе проведения Операции Объединенных сил зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня. Враг уже традиционно стрелял из гранатометов и стрелкового оружия.

Нашим военным пришлось отвечать на вооруженные провокации оккупантов.

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Где было неспокойно за прошедшие сутки

В течение 14 февраля враг стрелял поблизости:

Водяного, что на Приазовье;

Новоалександровки.

О фактах нарушения режима прекращения огня Украина уже сообщила представителям ОБСЕ.

Гибель украинских бойцов

Неподалеку населенного пункта Новолуганське, во время перемещения на позиции, трое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют.

По предварительным данным, трагедия произошла примерно в 10:00 в районе Новолуганского. Трое военнослужащих получили ранения, которые были несовместимы с жизнью. Среди них были:

капитан Александр Войтенко (1974 года рождения),

(1974 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения),

(1987 года рождения), старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Важно! С начала 2021 года на фронте от пуль врага погибли уже 8 украинских защитников. Подробнее читайте здесь.

С начала текущих суток, 15 февраля, обстановка в районе проведения Операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала