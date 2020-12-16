Оккупанты активизировались: враг 11 раз стрелял по позициям ВСУ
Прошедшие сутки на Донбассе оказались крайне неспокойными. Оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня. На разных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал наших воинов неприцельными обстрелами в течение всех суток.
Больше всего обстрелов зафиксировали в пригороде Авдеевки. Об этом сообщает штаб ООС.
Важно Боевики пускают украинцев только через 2 контрольных пункта на Донбассе: как они работают
Где было неспокойно 15 декабря
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг стрелял возле:
- Авдеевки
- Опытного;
- Водяного.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировали два нарушения прекращения огня неподалеку от Шумов. На этом направлении противник неоднократно использовал как подствольные, так и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.
Огневые провокации вооруженных формирований Российской Федерации не имели угрозы для украинских воинов, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет,
– заявили в ООС.
Какая ситуация по состоянию на утро 16 декабря
С начала текущих суток в районе проведения Операции Объединенных сил было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Водяного оккупанты вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Поделиться новостью