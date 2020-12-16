Прошедшие сутки на Донбассе оказались крайне неспокойными. Оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня. На разных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал наших воинов неприцельными обстрелами в течение всех суток.

Больше всего обстрелов зафиксировали в пригороде Авдеевки. Об этом сообщает штаб ООС.

Важно Боевики пускают украинцев только через 2 контрольных пункта на Донбассе: как они работают

Где было неспокойно 15 декабря

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг стрелял возле:

Авдеевки

Опытного;

Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировали два нарушения прекращения огня неподалеку от Шумов. На этом направлении противник неоднократно использовал как подствольные, так и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

Огневые провокации вооруженных формирований Российской Федерации не имели угрозы для украинских воинов, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет,

– заявили в ООС.

Какая ситуация по состоянию на утро 16 декабря

С начала текущих суток в районе проведения Операции Объединенных сил было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Водяного оккупанты вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала