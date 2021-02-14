В последние дни оккупанты на Донбассе активизировались. Ни один день не проходит без провокационных выстрелов врага. И прошедшие сутки, к сожалению, не стали исключением.

В течение 13 февраля на Донбассе зафиксировали 2 нарушения режима прекращения огня. Украинским защитникам пришлось отвечать.

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Где было неспокойно на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг стрелял вблизи:

Водяного, что на Приазовье;

Старогнатовки.

Украина сообщила о фактах нарушения режима прекращения огня. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. К счастью, боевых потерь среди наших защитников не было.

Какова ситуация по состоянию на утро 14 февраля

С начала текущих суток обстановка в районе проведения Операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Обострение на Донбассе: последние новости

Новое перемирие заключили еще в июле 2020 года, однако с тех пор спокойные дни на Донбассе – редкость. Ведь оккупанты, пренебрегая всеми договоренностями, продолжают обстреливать наших защитников.

В период с января по февраль 2021 года уже погибли 8 украинских защитников.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отметил, что на выстрелы следует отвечать выстрелами. Такого же мнения придерживается президент Владимир Зеленский.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала