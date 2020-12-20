За прошедшие сутки, 19 декабря, на Донбассе было зафиксировано 7 нарушений прекращения огня. Боевики били из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а также запустили беспилотник.

О ситуации на Донбассе по состоянию на 7:30 20 декабря сообщили в пресс-центре Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице штаба.

Какой была ситуация по состоянию на вечер 19 декабря Оккупанты на Донбассе запустили беспилотник и обстреляли украинских военных

7 нарушений перемирия на Донбассе в течение 19 декабря: детали

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север"

Боевики открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Южного.

Неподалеку от Шумов оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В пригороде Авдеевки пророссийские наемники совершили провокационный обстрел украинских позиций с помощью пулеметов.

пророссийские наемники совершили провокационный обстрел украинских позиций с помощью пулеметов. Вблизи Водяного боевики били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

боевики били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку от Павлополя для корректировки огня из станкового гранатомета оккупанты применили беспилотник.

для корректировки огня из станкового гранатомета оккупанты применили беспилотник. Полет беспилотника над линией разграничения зафиксировали и близ Водяного. Здесь с помощью средств радиоэлектронной борьбы украинские воины остановили дальнейшее применение аппарата.

В штабе подчеркивают, что выстрелы оккупантов были неприцельными и не представляли угрозы для жизни украинских защитников. Поэтому ответный огонь они не открывали. Среди воинов ОС боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток 20 декабря нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Украинские военнослужащие по-прежнему находятся в готовности к вероятным провокациям врага. Ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и дальше контролируют украинские воины,

– подчеркнули в пресс-центре Объединенных сил.

Как прошли предыдущие сутки Оккупанты нашпиговывают Донбасс запрещенными минами: 5 обстрелов за сутки

Сводка штаба о ситуации на Донбассе по состоянию на утро 20 декабря: смотрите видео

Заметим! С 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако, пророссийские боевики систематически нарушают договоренности. Преимущественно их выстрелы провокативны, поэтому украинские военные не открывают ответный огонь.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала