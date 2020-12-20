Не только активное использование оружия: боевики все чаще прибегают к применению беспилотников
За прошедшие сутки, 19 декабря, на Донбассе было зафиксировано 7 нарушений прекращения огня. Боевики били из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а также запустили беспилотник.
О ситуации на Донбассе по состоянию на 7:30 20 декабря сообщили в пресс-центре Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице штаба.
Какой была ситуация по состоянию на вечер 19 декабря Оккупанты на Донбассе запустили беспилотник и обстреляли украинских военных
7 нарушений перемирия на Донбассе в течение 19 декабря: детали
Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север"
- Боевики открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Южного.
- Неподалеку от Шумов оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
- В пригороде Авдеевки пророссийские наемники совершили провокационный обстрел украинских позиций с помощью пулеметов.
- Вблизи Водяного боевики били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- Неподалеку от Павлополя для корректировки огня из станкового гранатомета оккупанты применили беспилотник.
- Полет беспилотника над линией разграничения зафиксировали и близ Водяного. Здесь с помощью средств радиоэлектронной борьбы украинские воины остановили дальнейшее применение аппарата.
В штабе подчеркивают, что выстрелы оккупантов были неприцельными и не представляли угрозы для жизни украинских защитников. Поэтому ответный огонь они не открывали. Среди воинов ОС боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток 20 декабря нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Украинские военнослужащие по-прежнему находятся в готовности к вероятным провокациям врага. Ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и дальше контролируют украинские воины,
– подчеркнули в пресс-центре Объединенных сил.
Как прошли предыдущие сутки Оккупанты нашпиговывают Донбасс запрещенными минами: 5 обстрелов за сутки
Сводка штаба о ситуации на Донбассе по состоянию на утро 20 декабря: смотрите видео
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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