Суть конфлікту – у грошах: які можуть бути наслідки ворожнечі Тарана та Хомчака
Міністр оборони Андрій Таран та головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак вирішують власні стосунки. Скандал між військовими генералами може бути пов'язаний зі спецфондом та його наповненням.
Джерело: 24 канал
Морального аспекту немає. Водночас воєнний аспект – будь-яке непідпорядкування або невиконання наказів може бути розціненим як саботаж або зрада. Про це в ефірі 24 каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов.
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Суть конфлікту – у грошах
За його словами, оскільки офіційної війни немає, тому можна обговорювати тільки моральний аспект.
Суть конфлікту полягає в грошах. Річ у тому, хто наразі керує бюджетом,
– зазначив Жданов.
Він відзначив, що під час реформування Збройних сил, посаду начальника Генерального штабу зробили юридичною особою, потім призначили цивільного міністра оборони. З того моменту генерали фактично почали керувати бюджетами міністерства оборони.
Як налагодити конфлікт
В цивілізований спосіб, як розповів експерт, передати фінансування Збройних сил і всю фінансову діяльність до міністерства оборони від Генерального штабу не вдається. Тому відповідний скандал і відбувається.
"Треба позбавити можливості Генеральний штаб, і загалом військових, розпоряджатися військовим бюджетом. Це справа міністерства оборони. Необхідне термінове пряме втручання президента", – він зауважив.
Розвал системи управління
Жданов наголосив, що це повний розвал системи управління. Є ризики того, що в якийсь критичний момент генералітет відмовиться виконувати накази і станеться трагедія.
Він відзначив, що необхідно розв'язати питання в юридичній площині. Зокрема внести зміни в положення у Генеральний штаб і міноборони:
- Генштаб – це вищий орган військового управління, який повинен керувати військами;
- міноборони – це орган, який забезпечує життєдіяльність ЗСУ.
"В цьому контексті потрібно внести правки і тоді все стане на свої місця", – додав Жданов.
Ворожнеча генералів: що відомо про конфлікт
- Достеменно з чого почався конфлікт між військовими генералами – невідомо. Проте військові останнім часом взагалі не спілкуються і цим гальмують надважливі рішення для армії.
- Наразі між Тараном та Хомчаком є значна кількість судових справ та позовів у ДБР. Зокрема, Хомчак через суд відмовився виконувати накази міністра оборони. В конфлікт втягнули як особовий склад, так і цілі групи волонтерів. Останні напередодні розпочали збір підписів під листом до президента щодо відставки Хомчака.
- Головний редактор сайту "Цензор.нет" Юрій Бутусов зазначив, що президент втратив управління над сектором оборони.
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