Суть конфликта – в деньгах: какие могут быть последствия вражды Тарана и Хомчака
Министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак решают собственные отношения. Скандал между военными генералами может быть связан со спецфондом и его наполнением.
Источник: 24 канал
Морального аспекта нет. В то же время военный аспект – любое неподчинение или невыполнение приказов может быть расценено как саботаж или предательство. Об этом в эфире 24 канала сообщил военный эксперт Олег Жданов.
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Суть конфликта – в деньгах
По его словам, поскольку официальной войны нет, поэтому можно обсуждать только моральный аспект.
Суть конфликта заключается в деньгах. Дело в том, кто сейчас управляет бюджетом,
- отметил Жданов.
Он отметил, что во время реформирования Вооруженных сил должность начальника Генерального штаба сделали юридическим лицом, затем назначили гражданского министра обороны. С того момента генералы фактически начали управлять бюджетами Министерства обороны.
Как решить конфликт
Цивилизованным способом, как рассказал эксперт, передать финансирование Вооруженных сил и всю финансовую деятельность в Министерство обороны от Генерального штаба не удается. Поэтому соответствующий скандал и происходит.
"Надо лишить возможности Генеральный штаб, и в целом военных, распоряжаться военным бюджетом. Это дело Министерства обороны. Необходимо срочное прямое вмешательство президента", – он отметил.
Развал системы управления
Жданов подчеркнул, что это полный развал системы управления. Есть риски того, что в какой-то критический момент генералитет откажется выполнять приказы и произойдет трагедия.
Он отметил, что необходимо решить вопрос в юридической плоскости. В частности внести изменения в положение в Генеральный штаб и Минобороны:
- Генштаб – это высший орган военного управления, который должен руководить войсками;
- Минобороны – это орган, который обеспечивает жизнедеятельность ВСУ.
"В этом контексте нужно внести правки, и тогда все станет на свои места", – добавил Жданов.
Вражда генералов: что известно о конфликте
- Точно с чего начался конфликт между военными генералами – неизвестно. Однако военные в последнее время вообще не общаются и этим тормозят сверхважные решения для армии.
- Сейчас между Тараном и Хомчаком есть значительное количество судебных дел и исков в ГБР. В частности, Хомчак через суд отказался выполнять приказы Министра обороны. В конфликт втянули как личный состав, так и целые группы волонтеров. Последние накануне начали сбор подписей под письмом к президенту об отставке Хомчака.
- Главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов отметил, что президент потерял управление над сектором обороны.
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