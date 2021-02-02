Министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак решают собственные отношения. Скандал между военными генералами может быть связан со спецфондом и его наполнением.

Источник: 24 канал

Морального аспекта нет. В то же время военный аспект – любое неподчинение или невыполнение приказов может быть расценено как саботаж или предательство. Об этом в эфире 24 канала сообщил военный эксперт Олег Жданов.

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Суть конфликта – в деньгах

По его словам, поскольку официальной войны нет, поэтому можно обсуждать только моральный аспект.

Суть конфликта заключается в деньгах. Дело в том, кто сейчас управляет бюджетом,

- отметил Жданов.

Он отметил, что во время реформирования Вооруженных сил должность начальника Генерального штаба сделали юридическим лицом, затем назначили гражданского министра обороны. С того момента генералы фактически начали управлять бюджетами Министерства обороны.

Как решить конфликт

Цивилизованным способом, как рассказал эксперт, передать финансирование Вооруженных сил и всю финансовую деятельность в Министерство обороны от Генерального штаба не удается. Поэтому соответствующий скандал и происходит.

"Надо лишить возможности Генеральный штаб, и в целом военных, распоряжаться военным бюджетом. Это дело Министерства обороны. Необходимо срочное прямое вмешательство президента", – он отметил.

Развал системы управления

Жданов подчеркнул, что это полный развал системы управления. Есть риски того, что в какой-то критический момент генералитет откажется выполнять приказы и произойдет трагедия.

Он отметил, что необходимо решить вопрос в юридической плоскости. В частности внести изменения в положение в Генеральный штаб и Минобороны:

Генштаб – это высший орган военного управления, который должен руководить войсками;

Минобороны – это орган, который обеспечивает жизнедеятельность ВСУ.

"В этом контексте нужно внести правки, и тогда все станет на свои места", – добавил Жданов.

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