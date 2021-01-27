Дмитрий Кулеба заявил, что не видит оснований подозревать "венгерский сепаратизм" на Закарпатье. Такая же позиция и у министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Источник: 24 канал

Свое мнение относительно ситуации с венграми в Закарпатской области Дмитрий Кулеба выразил во время совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

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Позиция Кулебы

Нет никаких оснований говорить о "венгерском сепаратизме". Также нет оснований считать, что украинское государство хочет нанести какой-либо вред украинским венграм Закарпатья,

– отметил министр.

Он уточнил, что "мы являемся одной страной, одним обществом и так будет всегда".

Кулеба считает главными препятствиями для развития украинско-венгерских отношений – эмоции и подозрения. "Мы отдельно поговорили с Сийярто об этом, и согласились, что к украинско-венгерским отношениям нужно подходить с горячим сердцем, но холодной головой", – пояснил глава МИД Украины.

Кулеба категорически осудил любые проявления неуважения к венгерской общине в Украине и считает неприемлемой любую антиукраинскую риторику.

Что об этом говорит Сийярто

Глава МИД Венгрии также заверил, что намерения сепаратизма со стороны венгров Закарпатья не существует.

Обвинения, связанные с сепаратизмом, не имеют никакого смысла,

– заявил Сийярто.

Напомним, в декабре 2020 года в отношениях Украины и Венгрии началось очередное обострение.

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