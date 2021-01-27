Существует ли на Закарпатье венгерский сепаратизм: заявления Кулебы и Сийярто
Дмитрий Кулеба заявил, что не видит оснований подозревать "венгерский сепаратизм" на Закарпатье. Такая же позиция и у министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Источник: 24 канал
Свое мнение относительно ситуации с венграми в Закарпатской области Дмитрий Кулеба выразил во время совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.
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Позиция Кулебы
Нет никаких оснований говорить о "венгерском сепаратизме". Также нет оснований считать, что украинское государство хочет нанести какой-либо вред украинским венграм Закарпатья,
– отметил министр.
Он уточнил, что "мы являемся одной страной, одним обществом и так будет всегда".
Кулеба считает главными препятствиями для развития украинско-венгерских отношений – эмоции и подозрения. "Мы отдельно поговорили с Сийярто об этом, и согласились, что к украинско-венгерским отношениям нужно подходить с горячим сердцем, но холодной головой", – пояснил глава МИД Украины.
Кулеба категорически осудил любые проявления неуважения к венгерской общине в Украине и считает неприемлемой любую антиукраинскую риторику.
Что об этом говорит Сийярто
Глава МИД Венгрии также заверил, что намерения сепаратизма со стороны венгров Закарпатья не существует.
Обвинения, связанные с сепаратизмом, не имеют никакого смысла,
– заявил Сийярто.
Напомним, в декабре 2020 года в отношениях Украины и Венгрии началось очередное обострение.
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Конфликт между Украиной и Венгрией: кратко
- Начался после украинских местных выборов, когда венгерские чиновники агитировали за кандидатов на Закарпатье. Из-за этого Украина запретила им въезд.
- Впоследствии СБУ провела обыски в благотворительном фонде Венгрии на Закарпатье из-за подозрения в угрозе суверенитета Украины.
- Венгрия резко восприняла такие шаги и пожаловалась на Украину в ЕС.
- Впоследствии Кулеба пригласил Сийярто в Киев, чтобы обсудить проблемы.
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