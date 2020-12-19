Новоизбранный президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден получат первые дозы вакцины Pfizer в понедельник, 21 декабря, в штате Делавэр. Для достижения 95% эффективности этой вакцины требуется две дозы, которые вводятся с интервалом в несколько недель.

Пока неизвестно, где именно будет происходить прививка. Об этом заявила пресс-секретарь переходного периода Джен Псаки во время брифинга 18 декабря, информирует CNN.

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Вакцинируется также вице-президент

По словам Псаки, на следующей неделе вакцинируется также новоизбранная вице-президент США Камала Гаррис и ее муж Дуг Эмхофф.

Она добавила, что Байден и Харрис получат вакцину неодновременно по рекомендации медицинских экспертов. Причиной может быть то, что если они почувствуют ожидаемые побочные эффекты, такие как головная боль или лихорадка, то это будет не в тот же день.

Где именно их будут прививать, пока неизвестно. Но как отмечается в материале, ранее Байден заявлял, что сделает инъекцию в общественном месте, чтобы продемонстрировать всей стране свою уверенность в этом.

Что известно о вакцине Pfizer