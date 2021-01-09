Жена Эммануэля Макрона Бриджит получила положительный результат теста на COVID-19 24 декабря 2020 года. В то же время тяжелых симптомов у первой леди Франции не было.

Однако о том, что у Бриджит Макрон обнаружили коронавирус и она переболела на него, заявили лишь 9 января. Об этом сообщает BFM TV.

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По информации телеканала, у 67-летней первой леди обнаружили коронавирус, когда президентская чета находилась в отпуске в резиденции форт Брегансон.

Сейчас Бриджит Макрон уже полностью выздоровела. Уже 30 – 31 декабря 2 дополнительно проведенных тесты на COVID-19 оказались отрицательными.

Согласно информации французских СМИ, кабинет первой леди Франции не сообщал о коронавирусе у нее раньше, поскольку "он не имел влияния на общественную повестку".

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