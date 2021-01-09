Супруга президента Франции переболела COVID-19
Жена Эммануэля Макрона Бриджит получила положительный результат теста на COVID-19 24 декабря 2020 года. В то же время тяжелых симптомов у первой леди Франции не было.
Однако о том, что у Бриджит Макрон обнаружили коронавирус и она переболела на него, заявили лишь 9 января. Об этом сообщает BFM TV.
К теме Макрон – здоров: французский президент выздоровел от COVID-19
По информации телеканала, у 67-летней первой леди обнаружили коронавирус, когда президентская чета находилась в отпуске в резиденции форт Брегансон.
Сейчас Бриджит Макрон уже полностью выздоровела. Уже 30 – 31 декабря 2 дополнительно проведенных тесты на COVID-19 оказались отрицательными.
Согласно информации французских СМИ, кабинет первой леди Франции не сообщал о коронавирусе у нее раньше, поскольку "он не имел влияния на общественную повестку".
Что известно о COVID-19 у Макрона
- У президента Франции Эммануэля Макрона обнаружили коронавирус 17 декабря. У него были такие симптомы как кашель, ломота в теле и слабость.
- Глава государства, его жена и премьер-министр Франции Жан Кастекс сразу пошли на самоизоляцию.
- 24 декабря появилась информация, что у Эммануэля Макрона больше нет симптомов коронавируса. Однако глава государства еще неделю находился на самоизоляции.
Поделиться новостью