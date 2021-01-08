"Спасение от носков и колготок": как супермаркеты в Украине придерживаются локдауна
В Украине в пятницу, 8 января, стартовал зимний локдаун. В магазинах и супермаркетах запретили продавать ряд товаров. Такое решение правительства возмутило украинцев.
В сети люди делятся фотографиями магазинных полок "на карантине" и остаются саркастические комментарии.
Актуально В Украине стартовал локдаун 8 января: что будет работать, а что будет запрещено
Как супермаркеты в украинских городах соблюдают правила локдауна читайте в материале 24 канала.
Что происходит в Киеве
- Киевские супермаркеты послушно ввели для покупателей локдаун.
- Купить там можно только товары из списка, который утвердил Кабинет Министров Украины.
- Полки с запрещенными товарами, как бритвы или носки, временно заблокировали клейкой лентой.
- Кроме того, такие товары не пробивают на кассах.
- Однако люди не теряют надежды приобрести нужные вещи. Из-за этого в супермаркетах возникают столкновения между работниками и покупателями.
Как супермаркеты в Киеве придерживаются локдауна / Фото из телеграмм-каналов Perepichka News, PavlovskyNews и "Сегодня"
Что происходит в Харькове
- Харьковские супермаркеты и магазины тоже закрыли доступ к запрещенным товарам.
- Местные жители шутят, что именно "колготки, лампочки и носки являются наиболее опасным источником заражения коронавирусом".
- Интересно, что в магазинах люди активнее всего стараются приобрести именно носки.
Как супермаркеты в Харькове придерживаются локдауна / Фото " ТРУХА Харьков"
Как супермаркеты в Харькове придерживаются локдауна / Фото " ТРУХА Харьков"
Что происходит в Днепре
- В Днепре также не продают товары из запрещенного списка.
- В некоторых супермаркетах доступ к ним перекрыли, в других – установили таблички с напоминанием о распоряжении Кабмина.
- Однако покупателей успокаивают тем, что все товары можно приобрести с доставкой, поэтому впадать в отчаяние не стоит.
Как супермаркеты в Днепре придерживаются локдауна / Фото "Информатора"
Что говорят в "Слуге народа"
Нардеп от "Слуги народа" Алексей Леонов на своей странице в фейсбуке рассказал о ситуации в Одессе. По словам народного избранника, там также нельзя приобрести определенные товары.
Молчу о логике, нет больше сил о ней говорить. Кабинет Министров спасает людей от колготок. По крайней мере от чего-то спасает,
- заявил Леонов.
Народный избранник также отметил, что посвящает свое сообщение всем, кто говорил, что запрет на ряд товаров, – это фейк.
Карантин в Украине / инфографика 24 канал
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