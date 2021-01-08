В Украине в пятницу, 8 января, стартовал зимний локдаун. В магазинах и супермаркетах запретили продавать ряд товаров. Такое решение правительства возмутило украинцев.

В сети люди делятся фотографиями магазинных полок "на карантине" и остаются саркастические комментарии.

Актуально В Украине стартовал локдаун 8 января: что будет работать, а что будет запрещено

Как супермаркеты в украинских городах соблюдают правила локдауна читайте в материале 24 канала.

Что происходит в Киеве

Киевские супермаркеты послушно ввели для покупателей локдаун.

Купить там можно только товары из списка, который утвердил Кабинет Министров Украины.

Полки с запрещенными товарами, как бритвы или носки, временно заблокировали клейкой лентой.

Кроме того, такие товары не пробивают на кассах.

Однако люди не теряют надежды приобрести нужные вещи. Из-за этого в супермаркетах возникают столкновения между работниками и покупателями.

Как супермаркеты в Киеве придерживаются локдауна / Фото из телеграмм-каналов Perepichka News, PavlovskyNews и "Сегодня"

Что происходит в Харькове

Харьковские супермаркеты и магазины тоже закрыли доступ к запрещенным товарам.

Местные жители шутят, что именно "колготки, лампочки и носки являются наиболее опасным источником заражения коронавирусом".

Интересно, что в магазинах люди активнее всего стараются приобрести именно носки.



Как супермаркеты в Харькове придерживаются локдауна / Фото " ТРУХА Харьков"​



Как супермаркеты в Харькове придерживаются локдауна / Фото " ТРУХА Харьков"​

Что происходит в Днепре

В Днепре также не продают товары из запрещенного списка.

В некоторых супермаркетах доступ к ним перекрыли, в других – установили таблички с напоминанием о распоряжении Кабмина.

Однако покупателей успокаивают тем, что все товары можно приобрести с доставкой, поэтому впадать в отчаяние не стоит.

Как супермаркеты в Днепре придерживаются локдауна / Фото "Информатора"

Что говорят в "Слуге народа"

Нардеп от "Слуги народа" Алексей Леонов на своей странице в фейсбуке рассказал о ситуации в Одессе. По словам народного избранника, там также нельзя приобрести определенные товары.

Молчу о логике, нет больше сил о ней говорить. Кабинет Министров спасает людей от колготок. По крайней мере от чего-то спасает,

- заявил Леонов.

Народный избранник также отметил, что посвящает свое сообщение всем, кто говорил, что запрет на ряд товаров, – это фейк.



Карантин в Украине / инфографика 24 канал