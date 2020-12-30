В Сумской области полицейские попали в ДТП: есть пострадавшие
На Сумщине 30 декабря произошло ДТП с участием автомобиля Renault и грузовика-автовоза. В результате инцидента пострадали 2 полицейских.
ДТП произошло на автотрассе Сумы-Киев-Юнаковка вблизи села Сула. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Сумской области.
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Детали ДТП
- На трассе столкнулись служебный автомобиль Renault и грузовик-автовоз.
- В Renault находились 4 полицейских из другой области.
- На место ДТП прибыли "скорая" и следственно-оперативная группа Сумского районного отдела полиции.
- 2 правоохранителей госпитализировали в медучреждение.
- Водителю грузовика помощь врачей не понадобилась.
- Правоохранители расследуют причины и обстоятельства ДТП.
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