Следователи сообщили о подозрении главе села Сосновка Сумской области, а также еще 4 лицам, которые якобы принимали участие в противоправной организации фейковых с точки зрения государства выборов.

По данным правоохранителей, во время местных выборов 379 жителей села "проголосовали" на фейковом участке.

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Фигурантам уголовного дела о препятствовании осуществлению избирательного права, совершенного организованной преступной группой, грозит от 3 до 7 лет лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью после освобождения.

Что известно о фейковом участке в Сосновке

25 октября 2020 года, когда в Украине проходили местные выборы, в селе Сосновка должны были выбирать председателя ОТГ.

Впрочем, часть местных жителей, в том числе и председатель сельского совета, решили отделить населенный пункт и выбирать себе депутатов, которые бы не попадали в ОТГ.

Для этого, как утверждают правоохранители, чиновница и ее сообщники организовали работу "неофициального участка".

При этом на настоящий участок пришли всего лишь 14 жителей села.

Большинство жителей Сосновки голосовали на фейковом участке / Фото полиции Украины