Міністерство охорони здоров'я визначило Сумську область як регіон зі значним поширенням коронавірусу. За епідемічними показниками її віднесли до червоної зони.

Тепер в Україні до списку "червоних областей" входять шість регіонів. Найвищий рівень небезпеки спостерігають у Закарпатській, Чернівецькій, Одеській, Івано-Франківській, Житомирській і Київській областях.

Тим часом У лікарнях Миколаєва хворих на COVID-19 розміщують в коридорах

Чому Сумщина у червоній зоні

Сумська область потрапила в "червону" зону через те, що в регіоні більше ніж три дні поспіль фіксують перевищення показників.

Кількість виявлених випадків інфікування – 24,7% при нормі не більше 20%;

рівень шпиталізацій – 67,4 при нормі 60;

відсоток хворих від епідпорогу вже сягнув 113%.



Епідемічні показники МОЗ / Скриншот

Зазначимо: це ще не означає, що в Сумах вводять заборони, які передбачені у червоній зоні.

Рішення про введення обмежень червоної зони приймає державна комісія з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій протягом 48 годин після потрапляння туди регіону.

Жорсткі обмеження набирають чинності через два дні після оприлюднення рішення комісії.

Яка ситуація з коронавірусом в Сумській області

За останню добу зафіксували 289 нових випадків COVID-19.

З початку пандемії тут спостерегли 54 104 випадки коронавірусу.

На Сумщині від коронавірусу померли 752 людини.

Подолати хворобу вдалося 48 134 пацієнтам.



Які обмеження у кожній з карантинних зон / Інфографіка 24 каналу