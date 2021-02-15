Нескольким людям, которые, вероятно, участвовали в создании и работе фиктивного избирательного участка на Сумщине, сообщили о подозрении. Кроме того, к этому был причастен сельский глава.

По делу подозрения вручили 5 людям.

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Что известно о деле

По информации следователей, глава сельского совета не поддерживал добровольное присоединение села Сосновка к Поповской территориальной общине, поэтому организовал незаконное проведение местных выборов.

К этому глава села привлек еще 4 односельчан,

главу и секретаря предыдущей избирательной комиссии. Они способствовали получению необходимых документов.

главу и секретаря новообразованной комиссии, которые, собственно, и обеспечивали работу.

Как люди голосовали

Поэтому 25 октября 2020 года в Сосновке работали 2 избирательных участка с идентичными номерами. Каждый из них официально зарегистрировали, а у другого не было никаких полномочий на местных выборах.

До того, как работу фиктивного участка остановили правоохранители, проголосовать успели 379 человек. Сейчас досудебное расследование продолжается.

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