Расправа над животным: на Сумщине собаку закололи вилами и выбросили в мусорник – видео 18+
В Шостке на Сумщине, хозяин жестоко наказал собственную собаку. Мужчина заколол животное вилами и выбросил его на помойку едва живого. Неравнодушные люди привезли собаку в больницу, однако спасти жизнь не удалось.
Источник:фейсбук группы "Четыре лапы"
Такая пытка четвероногого произошла из-за того, что он поймал соседскую курицу.
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Собака съела соседскую курицу
Местный житель нашел животное в завязанном мешке и сообщил об этом зоозащитникам.
Они сразу приехали на место страшной находки. Сначала активисты подумали, что в собаку стреляли. Уже позже были шокированы еще больше – животное кололи вилами.
Женщина попросила своего соседа, чтобы он убил собаку, так как она съела ее курицу, ну и сосед собаку заколол вилами. Подозреваю, что собаку сначала запихнули в мешок, а потом совершали над ней надругательства,
– рассказала в фейсбуке зоозащитница Ирина Бурбулиха.
Раненная собака скулила на помойке еще час после того, как ее оставил хозяин.
Ветеринары усыпили собаку
Ветеринары в клинике поставили страшный диагноз: у четвероногого – пробиты легкие, поэтому он медленно задыхался. Также были травмы на голове и раненный глаз.
Собаку решили усыпить, так как шансов выжить не было. Волонтеры просят всех, кто слышал об этой истории, сообщить. Ведь изверга, который поступил так с животным, нужно привлечь к ответственности. Люди, которые сообщали предварительную информацию, свидетелями быть не желают.
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