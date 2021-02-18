В Шостке на Сумщине, хозяин жестоко наказал собственную собаку. Мужчина заколол животное вилами и выбросил его на помойку едва живого. Неравнодушные люди привезли собаку в больницу, однако спасти жизнь не удалось.

Такая пытка четвероногого произошла из-за того, что он поймал соседскую курицу.

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Собака съела соседскую курицу

Местный житель нашел животное в завязанном мешке и сообщил об этом зоозащитникам.

Они сразу приехали на место страшной находки. Сначала активисты подумали, что в собаку стреляли. Уже позже были шокированы еще больше – животное кололи вилами.

Женщина попросила своего соседа, чтобы он убил собаку, так как она съела ее курицу, ну и сосед собаку заколол вилами. Подозреваю, что собаку сначала запихнули в мешок, а потом совершали над ней надругательства,

– рассказала в фейсбуке зоозащитница Ирина Бурбулиха.

Раненная собака скулила на помойке еще час после того, как ее оставил хозяин.

Ветеринары усыпили собаку

Ветеринары в клинике поставили страшный диагноз: у четвероногого – пробиты легкие, поэтому он медленно задыхался. Также были травмы на голове и раненный глаз.

Собаку решили усыпить, так как шансов выжить не было. Волонтеры просят всех, кто слышал об этой истории, сообщить. Ведь изверга, который поступил так с животным, нужно привлечь к ответственности. Люди, которые сообщали предварительную информацию, свидетелями быть не желают.

Смотрите видео с раненной собакой / Внимание! Видео 18+