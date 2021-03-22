Министерство здравоохранения определило Сумскую область как регион со значительным распространением коронавируса. По эпидемическим показаниям ее отнесли к красной зоне.

Теперь в Украине в список "красных областей" входят шесть регионов. Самый высокий уровень опасности наблюдается в Закарпатской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Житомирской и Киевской областях.

Между тем Нет мест: в больницах Николаева больных COVID-19 размещают в коридорах

Почему Сумщина в красной зоне

Сумская область попала в "красную" зону из-за того, что в регионе более трех дней подряд фиксируют превышение показателей.

Количество выявленных случаев инфицирования – 24,7% при норме не более 20%;

уровень госпитализаций – 67,4 при норме 60;

процент больных эпидпорога уже достиг 113%.



Эпидемические показатели Минздрава / Скриншот

Отметим: это еще не значит, что в Сумах вводят запреты, предусмотренные в красной зоне.

Решение о введении ограничений красной зоны принимает государственная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям в течение 48 часов после попадания туда региона.

Жесткие ограничения вступают в силу через два дня после обнародования решения комиссии.

Какова ситуация с коронавирусом в Сумской области

За последние сутки зафиксировали 289 новых случаев COVID-19.

С начала пандемии здесь наблюдали 54 104 случая коронавируса.

На Сумщине от коронавируса умерли 752 человека.

Преодолеть болезнь удалось 48 134 пациентам.



Ограничения в каждой из карантинных зон / Инфографика 24 канала