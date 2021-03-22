Сумская область попала в красную зону по данным Минздрава
Министерство здравоохранения определило Сумскую область как регион со значительным распространением коронавируса. По эпидемическим показаниям ее отнесли к красной зоне.
Источник:Минздрав
Теперь в Украине в список "красных областей" входят шесть регионов. Самый высокий уровень опасности наблюдается в Закарпатской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Житомирской и Киевской областях.
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Почему Сумщина в красной зоне
Сумская область попала в "красную" зону из-за того, что в регионе более трех дней подряд фиксируют превышение показателей.
- Количество выявленных случаев инфицирования – 24,7% при норме не более 20%;
- уровень госпитализаций – 67,4 при норме 60;
- процент больных эпидпорога уже достиг 113%.
Эпидемические показатели Минздрава / Скриншот
Отметим: это еще не значит, что в Сумах вводят запреты, предусмотренные в красной зоне.
Решение о введении ограничений красной зоны принимает государственная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям в течение 48 часов после попадания туда региона.
Жесткие ограничения вступают в силу через два дня после обнародования решения комиссии.
Какова ситуация с коронавирусом в Сумской области
- За последние сутки зафиксировали 289 новых случаев COVID-19.
- С начала пандемии здесь наблюдали 54 104 случая коронавируса.
- На Сумщине от коронавируса умерли 752 человека.
- Преодолеть болезнь удалось 48 134 пациентам.
Ограничения в каждой из карантинных зон / Инфографика 24 канала
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