Сумма иска китайских акционеров "Мотор Сичи" выросла почти на 3 миллиарда гривен
Китайские инвесторы "Мотор Сичи" увеличили сумму убытков до 3,6 миллиарда долларов. В результате иск против Украины вырос на 2,8 миллиарда гривен.
Источник:"Мотор Сич"
Причиной увеличения суммы иска является присоединение к нему новых истцов.
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Почему сумма иска выросла
Китайские инвесторы "Мотор Сич" увеличили предварительную сумму убытков на минимум 100 миллионов долларов, касающихся их требований в споре против государства Украина,
– говорится в сообщении.
То есть произошел рост размера иска с 3,5 до 3,6 миллиарда долларов.
Он обусловлен тем, что начальную группу истцов расширили, добавив к ней еще нескольких китайских акционеров.
В компании добавили, что инвестиционный спор должен рассматриваться арбитражным трибуналом ad hoc, который сейчас формируют стороны.
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Что этому предшествовало
- Китайские акционеры "Мотор Сич" в сентябре 2020 года сообщили Министерству юстиции, что начинают международный арбитраж против Украины. Они отметили, что действия госорганов Украины противоречат украинско-китайскому межправительственному соглашению о взаимном поощрении и защите инвестиций.
- В начале декабря инвесторы уведомили украинский Минюст о передаче спора на рассмотрение международного арбитража в связи с невозможностью переговорного урегулирования.
- В конце января 2021 года Владимир Зеленский на 3 года ввел санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи".
- В ответ китайцы назвали ситуацию "варварским грабежом" и заявили о намерении защищать свои интересы.
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