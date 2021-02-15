Китайские инвесторы "Мотор Сичи" увеличили сумму убытков до 3,6 миллиарда долларов. В результате иск против Украины вырос на 2,8 миллиарда гривен.

Причиной увеличения суммы иска является присоединение к нему новых истцов.

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Почему сумма иска выросла

Китайские инвесторы "Мотор Сич" увеличили предварительную сумму убытков на минимум 100 миллионов долларов, касающихся их требований в споре против государства Украина,

– говорится в сообщении.

То есть произошел рост размера иска с 3,5 до 3,6 миллиарда долларов.

Он обусловлен тем, что начальную группу истцов расширили, добавив к ней еще нескольких китайских акционеров.

В компании добавили, что инвестиционный спор должен рассматриваться арбитражным трибуналом ad hoc, который сейчас формируют стороны.

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Что этому предшествовало