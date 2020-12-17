В центре Сум на улице Харьковской, 1, вечером 17 декабря произошла стрельба. В результате инцидента получили травмы двое мужчин.

Об инциденте правоохранители узнали около 19:00, сообщили в полиции Сумской области. За 11 минут после этого прохожие вызвали скорую.

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Медики, прибывшие на вызов, госпитализировали двух травмированных мужчин в областную больницу. Их состояние неизвестно.

Подробности стрельбы в центре Сум

По предварительным данным, инцидент начался с того, что возле кафе один из мужчин сделал замечание другому. Через минуту после этого раздался выстрел.



Полицейские и эксперты собирают вещественные доказательства / Фото Суспильне.Сумы

Следователи, работающие на месте инцидента, выяснили, что конфликт между прохожими перерос в драку. Во время нее 35-летний житель Сум воспользовался травматическим пистолетом.

Пуля попала 44-летнему жителю города в лицо.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. С квалификацией инцидента следователи определятся позже.

Владельца пистолета задержали.



Оба участника конфликта находятся в больнице / Фото Суспильне.Сумы